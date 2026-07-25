Микроавтобус, предположительно, с белорусами попал в ДТП в Батуми (Грузия). Два человека погибли, семь пострадали, сообщают грузинские СМИ.

По имеющейся информации, пострадавшие доставлены в различные клиники Батуми. Сообщается, что в микроавтобусе находились граждане Беларуси.

Авария произошла сегодня утром. Микроавтобус и легковой автомобиль столкнулись на улице Горгиладзе. Ведется расследование в связи с нарушением правил дорожного движения.

В МИД Беларуси корреспонденту БЕЛТА сообщили, что появившуюся в СМИ информацию проверяют.