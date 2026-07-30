Диалог с министром состоялся в областном общественно-культурном центре. Свое выступление Дмитрий Жук начал с экскурса в историю:

– В отличие от наших предков, у нас есть уникальный шанс передать стабильность и благополучие следующим поколениям белорусов.

Министр добавил, что сейчас важно не позволить зарубежным недоброжелателям обнулить достижения, которых мы и наши предки добились своими руками.

В формате живого общения Дмитрий Жук побеседовал с участниками встречи, ответил на ряд вопросов. Обсудили культурный код белорусов, разницу между журналистами и блогерами, судьбу печатных СМИ, работу интернета и мобильных операторов, доступность контента для людей с ограниченными возможностями и другие.

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