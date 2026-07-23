Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 июля рассмотрел кадровые вопросы, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства назначил:

Ольшевского Вадима Ивановича — министром архитектуры и строительства,
Ульдиновича Сергея Станиславовича — министром лесного хозяйства,
Худолеева Александра Федоровича — Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Таджикистан,
Николайчика Юрия Владимировича — Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Мозамбик по совместительству.
Президент также дал согласие на назначение:
Медзвецкаса Сергея Тадеушевича — первым заместителем председателя Гродненского облисполкома,
Максимчука Александра Александровича — заместителем председателя Брестского облисполкома (вопросы строительства, транспорта и ЖКХ),
Жуковского Руслана Михайловича — председателем Островецкого райисполкома,
Шулейко Виталия Тадеушевича — председателем Слонимского райисполкома,
Аверко Игоря Владимировича — председателем Щучинского райисполкома,
Гершгорина Владислава Владимировича — главой Администрации Ленинского района г.Гродно.