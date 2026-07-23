Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 июля рассмотрел кадровые вопросы, передает корреспондент БЕЛТА.
Глава государства назначил:
|Ольшевского Вадима Ивановича
|— министром архитектуры и строительства,
|Ульдиновича Сергея Станиславовича
|— министром лесного хозяйства,
|Худолеева Александра Федоровича
|— Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Таджикистан,
|Николайчика Юрия Владимировича
|— Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Мозамбик по совместительству.
Президент также дал согласие на назначение:
|Медзвецкаса Сергея Тадеушевича
|— первым заместителем председателя Гродненского облисполкома,
|Максимчука Александра Александровича
|— заместителем председателя Брестского облисполкома (вопросы строительства, транспорта и ЖКХ),
|Жуковского Руслана Михайловича
|— председателем Островецкого райисполкома,
|Шулейко Виталия Тадеушевича
|— председателем Слонимского райисполкома,
|Аверко Игоря Владимировича
|— председателем Щучинского райисполкома,
|Гершгорина Владислава Владимировича
|— главой Администрации Ленинского района г.Гродно.