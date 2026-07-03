Участники почтили минутой молчания память о погибших в годы Великой Отечественной войны и возложили венки и цветы к братской могиле советских воинов и подпольщиков у Вечного огня.

«Мы клянемся: этот огонь не погаснет, как не погаснет никогда наша память. Это — наш выбор. Нам есть кем и чем гордиться: мы создали сильное процветающее государство, сохранили многовековую историческую самобытность и богатейшее культурное наследие. Мы живем в мирной стране», – отметил в своем выступлении председатель Гомельского горисполкома Руслан Пархамович.

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