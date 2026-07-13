Во время сильной грозы многие опасаются пользоваться мобильным телефоном, считая, что он может притянуть молнию. В МЧС объяснили, действительно ли смартфон представляет опасность и какие правила безопасности важно соблюдать в непогоду.





Телефон не притягивает молнию

Как отмечают специалисты, современные мобильные телефоны не являются причиной удара молнии, поэтому отключать смартфон во время грозы не нужно.

Опасность возникает в другой ситуации — если человек находится на открытой местности, например в поле или на возвышенности, и держит телефон в руках. В этом случае риск связан не с устройством, а с тем, что сам человек становится самым высоким объектом вокруг.

Когда лучше отказаться от использования смартфона

Спасатели советуют не пользоваться мобильным телефоном на улице во время грозы, особенно если рядом нет надежного укрытия. В помещении ограничений на использование смартфона нет.

При этом дома рекомендуется отказаться от проводных телефонов, а также не прикасаться к бытовой технике, подключенной к электросети. Кроме того, во время грозы лучше закрыть окна и не находиться рядом с ними.

Что делать, если гроза застала на улице

Если непогода застала вне дома, самым безопасным укрытием считается капитальное здание или автомобиль.

Не стоит прятаться под одиноко стоящими деревьями, рядом с водоемами или металлическими конструкциями. Если укрыться негде, рекомендуется присесть в сухой низине или траншее, пригнув голову.

В лесу лучше переждать грозу среди невысокой растительности. Если рядом находятся несколько человек, им советуют присесть отдельно друг от друга, не соприкасаясь.

Во время грозы запрещено купаться и ездить на велосипеде

Специалисты также напоминают, что во время грозы нельзя купаться в водоемах, бегать, а также продолжать движение на велосипеде или мотоцикле. В таком случае необходимо остановиться, отойти от транспорта примерно на 30 метров и дождаться окончания непогоды.

Кроме того, во время грозы следует держаться подальше от линий электропередачи.

Простые правила помогут избежать опасности

Спасатели подчеркивают, что соблюдение элементарных мер предосторожности значительно снижает риск поражения молнией. Главное — своевременно найти безопасное укрытие и не подвергать себя лишнему риску во время грозы.

mlyn.by