На оплату среднего специального или высшего образования в государственных учреждениях, а также в учебных заведениях потребительской кооперации и Федерации профсоюзов Беларуси.
- Использовать средства можно досрочно, не дожидаясь 18 лет ребенка.
- Оплатить можно обучение членов семьи (родителей, детей, супругов).
- Направить средства можно на первое, второе или последующее образование.
Любая форма получения образования: очная, заочная, дистанционная.
Как оформить оплату обучения?
Подготовьте документы:
🔹 паспорт заявителя и обучающегося (при отсутствии – свидетельство о рождении)
🔹 решение (копия решения) о назначении семейного капитала
🔹 договор с учебным заведением
🔹 справку о том, что ребенок или родитель является студентом (учащимся)
🔹 свидетельство о браке
🔹 документы о занятости супруга в полной семье, родителя в неполной семье
Подайте заявление в службу «Одно окно».
После принятия решения о досрочном распоряжении, обратитесь в Беларусбанк для перечисления средств на счет учебного заведения.
Срок рассмотрения заявления в исполкоме — до 1 месяца. Срок перечисления средств в банке — 31-41 день.