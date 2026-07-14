На оплату среднего специального или высшего образования в государственных учреждениях, а также в учебных заведениях потребительской кооперации и Федерации профсоюзов Беларуси.





Использовать средства можно досрочно, не дожидаясь 18 лет ребенка.

Оплатить можно обучение членов семьи (родителей, детей, супругов).

Направить средства можно на первое, второе или последующее образование.

Любая форма получения образования: очная, заочная, дистанционная.

Как оформить оплату обучения?

Подготовьте документы:

🔹 паспорт заявителя и обучающегося (при отсутствии – свидетельство о рождении)

🔹 решение (копия решения) о назначении семейного капитала

🔹 договор с учебным заведением

🔹 справку о том, что ребенок или родитель является студентом (учащимся)

🔹 свидетельство о браке

🔹 документы о занятости супруга в полной семье, родителя в неполной семье

Подайте заявление в службу «Одно окно».

После принятия решения о досрочном распоряжении, обратитесь в Беларусбанк для перечисления средств на счет учебного заведения.

Срок рассмотрения заявления в исполкоме — до 1 месяца. Срок перечисления средств в банке — 31-41 день.

Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь