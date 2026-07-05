Злоумышленники ведут рассылку через мессенджеры, сообщения приходят якобы от крупных компаний. В них обещают привлекательные условия: высокий доход, гибкий график и работу без какого либо опыта, сообщает УВД Гомельского облисполкома.



Схема обмана проста: если подросток откликается на предложение, ему отправляют ссылку якобы для оформления на работу. На самом деле это фишинговый сайт, цель которого – похитить личные данные.

С помощью таких поддельных страниц преступники могут завладеть учётными записями, персональной информацией, а также данными банковских карт. Опасность и в том, что из за взаимосвязи устройств и сервисов под ударом могут оказаться и банковские счета родителей.

Чтобы не стать жертвой, важно помнить:

работодатели никогда не запрашивают паспортные или банковские данные через ссылки в мессенджерах;

если обещают внушительный заработок за пару часов работы в день – это повод насторожиться;

прежде чем переходить по ссылкам или заполнять онлайн анкеты, обязательно обсудите это с родителями или другим взрослым, которому доверяете.

Источник: https://gp.by

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