Один из ключевых вопросов — гарантии продовольственной безопасности — решается в эти дни на хлебных нивах. На счету каждая погожая минута. Ведь выращенное золото полей нужно собрать вовремя, качественно и без потерь. Какие виды на каравай-2026 у Гомельской области, какими первыми победами сезона порадовали аграрии региона, как мобилизованы усилия, ресурсы и в чем главный резерв уборочной кампании, корреспонденту БЕЛТА рассказал председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко.



— Иван Иванович, Президент 21 июля провел селекторное совещание по вопросам уборочной кампании. Какие главные выводы сделала Гомельская область?

— Селекторное совещание по вопросам уборочной кампании — предельно откровенный и принципиальный разговор о том, как должна работать вся вертикаль власти в один из самых ответственных периодов сельскохозяйственного года. Глава государства еще раз подчеркнул простую, но очень важную истину: уборка урожая — это не только задача аграриев. Это вопрос продовольственной безопасности страны, стабильной работы перерабатывающей промышленности, наполнения внутреннего рынка и укрепления экспортного потенциала Беларуси. В условиях непростой международной обстановки значение сельского хозяйства только возрастает. Именно поэтому Президент столь принципиально говорил не только о ходе жатвы, но и о персональной ответственности каждого руководителя — от директора хозяйства до председателя облисполкома.

Глава государства также подчеркнул: у Беларуси есть все необходимое, чтобы провести уборочную организованно и без сбоев. Современная техника, топливо, удобрения, средства защиты растений, подготовленные кадры, мощности по хранению и переработке урожая. Следовательно, сегодня главный вопрос — организация работы.

Президент абсолютно справедливо потребовал исключить любые проявления бесхозяйственности, формализма, нарушения технологической дисциплины. Урожай выращен огромным трудом людей. И наша общая обязанность — сделать все, чтобы каждый центнер оказался в закромах страны. Именно этой задаче сегодня подчинена работа всей областной вертикали власти.

— Можно ли уже сегодня говорить, что область взяла хороший темп жатвы?

— Старт кампании позволяет говорить об этом уверенно. Аномально жаркая погода в конце июня ускорила созревание зерновых культур. Гомельская область уже завершила уборку озимого ячменя.

В целом на жатве-2026 уже получено почти 230 тыс. т зерна, что на 111 тыс. т больше, чем на эту дату в прошлом году.

Сейчас основные усилия сосредоточены на уборке озимого рапса. Убрано более 88% площадей, намолочено свыше 113 тыс. т маслосемян. Рассчитываем получить порядка 130 тыс. т при средней урожайности свыше 20 ц/га. Есть хозяйства, где урожайность достигает 40 ц/га. Это убедительно показывает, что при строгом соблюдении технологий гомельская земля способна давать очень достойный результат. Сейчас основные усилия сосредоточены на уборке озимого рапса. Убрано более 88% площадей, намолочено свыше 113 тыс. т маслосемян. Рассчитываем получить порядка 130 тыс. т при средней урожайности свыше 20 ц/га. Есть хозяйства, где урожайность достигает 40 ц/га. Это убедительно показывает, что при строгом соблюдении технологий гомельская земля способна давать очень достойный результат.

Особую гордость вызывают люди. В этом году первые не только в области, но и в стране тысячники — наши хлеборобы из Речицкого района. Они продемонстрировали бесспорный рекорд. Вряд ли старожилы вспомнят, чтобы на 6 июля в области были первые тысячники. На сегодня тысячный рубеж уже преодолели 24 экипажа комбайнеров и 61 водитель на отвозке зерна.

Однако в сельском хозяйстве окончательные итоги подводят только после завершения уборки последнего поля. Поэтому сегодня важно не столько радоваться хорошему старту, сколько максимально эффективно использовать каждый погожий день.

— Президент сделал особый акцент на дисциплине. На ваш взгляд, почему именно этот вопрос сегодня становится определяющим?

— Потому что сегодня главный резерв уборочной — уже не техника. Главный резерв — организация. Можно иметь профессиональных специалистов, современный машинно-тракторный парк, полностью обеспечить хозяйства топливом, но если нарушается технология, допускаются простои техники, несвоевременно принимаются решения — неизбежны потери.

Президент совершенно справедливо сказал, что дисциплина начинается с руководителя. Поэтому моя принципиальная позиция остается неизменной: руководитель любого уровня должен быть не в кабинете, а там, где сегодня решается судьба урожая — в поле, на зернотоку, на сушильном комплексе, рядом с людьми. Президент совершенно справедливо сказал, что дисциплина начинается с руководителя. Поэтому моя принципиальная позиция остается неизменной: руководитель любого уровня должен быть не в кабинете, а там, где сегодня решается судьба урожая — в поле, на зернотоку, на сушильном комплексе, рядом с людьми.

После селекторного совещания мы еще раз проанализировали ситуацию по каждому району. Большинство ранее выявленных проблем уже устранено. По остальным определены конкретные сроки исполнения. Сегодня нельзя ссылаться ни на погоду, ни на обстоятельства. Каждый потерянный час во время жатвы — это десятки тонн недополученного зерна.

— Однако погода вносит серьезные коррективы. Какие решения позволяют области минимизировать потери урожая?

— Мы действительно работаем в непростых условиях. Практически ежедневно проходят дожди, местами сильные ливни и град. Поэтому приходится очень гибко выстраивать весь технологический процесс.

Особое значение сегодня имеют зерносушильное хозяйство и современные технологии доработки зерна. В области задействовано 193 зерносушильных комплекса общей мощностью до 60 тыс. т зерна в сутки. Это превышает полуторасуточный объем уборки и позволяет уверенно работать даже при высокой влажности зерна.

Одновременно широко применяем технологию плющения зерна. Если влажность достигает 23-25% и более, зерно проходит плющение и закладывается в специальные герметичные рукава, где сохраняет свои питательные свойства и впоследствии используется как высококачественный концентрированный корм. Таким способом уже заготовлено более 12 тыс. т зерна, что в четыре раза больше, чем год назад.

Мы не можем влиять на погоду, но обязаны управлять каждым технологическим процессом. Именно современные технологии позволяют сохранить выращенный урожай даже в самых непростых условиях.

— Что сегодня находится в центре вашего личного внимания как председателя облисполкома?

— Это три главных направления. Первое — люди. В уборочной кампании сегодня задействованы около 5 тыс. человек — механизаторы, водители, агрономы, инженеры, работники зернотоков и сушильных комплексов. Дополнительно помогают представители промышленных предприятий, лесного хозяйства, мелиоративных организаций, сотрудники силовых структур. Президент сказал: жатва — дело всей страны. Именно так сегодня и работает Гомельщина.

Для меня принципиально важно, чтобы у людей были безопасные условия труда, своевременно организовано питание, медицинское сопровождение, отдых. Потому что за техникой всегда стоит человек.

Второе направление — безусловное соблюдение технологии. Третье — оперативность принятия решений. Во время уборочной нельзя ждать удобного момента. Каждый руководитель обязан быстро реагировать на изменение погодных условий, состояние техники, организацию перевозки и сушки зерна. Именно от этого сегодня зависит конечный результат.

— По итогам недавнего доклада Президенту Дмитрий Крутой назвал фермеров влиятельной силой в растениеводстве. Что стоит за этой оценкой?

— Сегодня фермерские хозяйства — это уже полноценная часть агропромышленного комплекса региона. В области работают почти 500 крестьянских (фермерских) хозяйств, специализирующихся прежде всего на производстве картофеля, овощей и плодово-ягодной продукции.

Их вклад весьма существенный. Фермеры производят более половины выращенного в области картофеля и овощей. Они активно участвуют в формировании стабилизационных фондов, обеспечивают продукцией учреждения социальной сферы и торговую сеть. Под промышленное садоводство уже заложено около 860 га садов, и эта работа будет продолжена.

Такие результаты появляются там, где есть взаимная ответственность государства и человека, работающего на земле. Мы предоставляем земельные участки под перспективные проекты, проводим за счет бюджетных средств мелиорацию земель, организуем агрохимическое обследование почв и научное сопровождение. На загрязненных территориях фермерские хозяйства получают государственную поддержку при обеспечении фосфорными и калийными удобрениями.

Для них доступны льготные банковские кредиты, специальные инвестиционные программы, консультационная поддержка. Фермеры получают такую же господдержку при производстве молока и мяса, как и сельскохозяйственные организации. Для них доступны льготные банковские кредиты, специальные инвестиционные программы, консультационная поддержка. Фермеры получают такую же господдержку при производстве молока и мяса, как и сельскохозяйственные организации.

Государство всегда поддерживает тех, кто честно работает на земле, эффективно использует каждый гектар, создает рабочие места и думает о перспективе развития сельских территорий. Именно поэтому мы заинтересованы в появлении новых сильных фермерских хозяйств. Они не противопоставляют себя крупным сельхозорганизациям, а вместе с ними работают на общую задачу — обеспечение продовольственной безопасности страны.

— Каким вы видите итог нынешней жатвы?

— Безусловно, потенциал урожая позволяет рассчитывать на достойный результат. Вместе с кукурузой планируем получить порядка 1 млн 550 тыс. т зерна. Это примерно на 100 тыс. т больше, чем в прошлом году. Ожидаемый валовой сбор рапса составит около 130 тыс. т, что почти на 50 тыс. т превышает прошлогодний показатель.

Но сегодня я сознательно не хочу говорить только о прогнозах. Любой урожай существует лишь тогда, когда он находится в закромах. Поэтому главная задача — не обсуждать потенциальные цифры, а организованно и без потерь завершить уборочную кампанию. Но сегодня я сознательно не хочу говорить только о прогнозах. Любой урожай существует лишь тогда, когда он находится в закромах. Поэтому главная задача — не обсуждать потенциальные цифры, а организованно и без потерь завершить уборочную кампанию.

Президент поставил перед нами абсолютно понятную задачу: убрать выращенный урожай качественно, в оптимальные сроки и без потерь. У Гомельской области для этого есть все необходимое: опыт, современные технологии, подготовленная техника, профессиональные кадры и понимание личной ответственности каждого руководителя. И я убежден, что аграрии нашего региона эту задачу выполнят.