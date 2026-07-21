Если на 1 января в области было зарегистрировано около 11 тысяч животных, то на сегодняшний день число выросло до более чем 26 тысяч.

Жетонов для регистрации хватает, работа налажена и учтенных питомцев в области будет становиться больше.

Регистрация дисциплинирует самих владельцев, подчеркнул Иван Крупко. Такое животное уже не так просто выбросить на улицу. Это положительно скажется на контроле численности бездомных животных.

«Еще один важный момент — организация мест для выгула питомцев. План по обустройству таких площадок должен быть в каждом районе», — подчеркнул губернатор.

Гомельщина официально