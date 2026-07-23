Комитет госконтроля Гомельской области изучает полноту принятия сельхозорганизациями и их органами управления мер по своевременному и качественному проведению уборочной кампании.

В этих целях 28 июля в Комитете по телефонам в г. Гомеле 8 (0232) 23-83-73 и 8 (0232) 23-83-70 будет проводиться горячая линия с населением.

Граждане с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.30 могут сообщить о фактах бесхозяйственности, нарушениях трудовой дисциплины, простоях сельхозтехники и других проблемах и недостатках в ходе уборки урожая в сельхозорганизациях области.

Комитет госконтроля также интересует мнение самих работников сельскохозяйственных организаций о наличии проблем в данной сфере и возможных путях их решения.

Поступившая в ходе проведения горячей линии информация будет тщательно изучена специалистами, при необходимости, Комитетом госконтроля будут приняты соответствующие меры реагирования.

Комитет госконтроля Гомельской области