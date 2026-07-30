Комитетом госконтроля Гомельской области выявлены и пресечены нарушения в 13 торговых объектах сельских населенных пунктов Буда-Кошелевского, Ветковского и Жлобинского районов.

В 5 торговых объектах пресечена реализация более 35 кг продукции с истекшими сроками годности. Например, в магазине д. Проскурни Жлобинского района покупателям предлагалось 11 кг мясных полуфабрикатов, печенья, хлебобулочных изделий с истекшими сроками годности от 2 до 13 дней. В торговых объектах агрогородков Светиловичи и Великие Немки Ветковского района в продаже находилось более 20 кг мясной и рыбной продукции, кондитерских изделий с истекшими сроками годности от 4 до 88 дней.

В каждом втором магазине предлагались фрукты и овощи с потерей товарного вида, на плодоовощную продукцию, отдельные кондитерские изделия не была представлена обязательная для покупателей информация о дате изготовления и сроках годности.

В автомагазине, обслуживающем сельские населенные пункты Ветковского района, отсутствовали обязательные к наличию товары (творог, маргарин, мука, соль, сахар, дрожжи, крахмал, сода пищевая, масло растительное, капуста, лук репчатый и др.).

Просроченная и недоброкачественная продукция изъята из продажи, в отношении виновных начат административный процесс. Для принятия мер реагирования информированы местные органы власти.

Комитет государственного контроля Гомельской области