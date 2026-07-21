Комитет госконтроля Гомельской области изучает качество и своевременность выполнения КУП «Гомельгеодезцентр» услуг гражданам и юридическим лицам по установлению границ земельных участков, изготовлению землеустроительных материалов на них, легализации самовольно занятых земель.

В этих целях 24 июля по телефонам 8 (0232) 21-03-20, 23-83-88 в областном КГК будет проводиться горячая линия.

С 11.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 можно сообщить о фактах длительного ожидания выполнения предприятием работ по установлению (восстановлению) границ земельных участков при их предоставлении, делении, слиянии, изготовлению земельно-кадастровой документации, некачественного выполнения таких работ.

Поступившая информация будет изучена специалистами и, при необходимости, Комитетом госконтроля будут приняты соответствующие меры реагирования.

КГК Гомельской области