В закрома отправлено свыше 130 тонн зерна нового урожая. На уборку в поля вышли 3 единицы техники, но к субботе их количество увеличится вдвое. Соответственно, вырастут и темпы работ.



Первые тонны зерна страды-2026 намолотили комбайнеры Иван Маталыгин, Василий Николаенко и экипаж в составе Антона Королева и Ильи Медюлянова, а перевезли водители Александр Лутенков и Николай Гордиенко. И если у других работников нынешняя уборочная кампания далеко не первая, то у Ильи Медюлянова это начало в аграрном деле.

– Я учусь в Приборском государственном колледже на слесаря-водителя, сварщика. Во время летних каникул решил подзаработать и трудоустроился в КСУП «Губичи». Долго не выбирал: во-первых, проходил здесь практику, во-вторых, в хозяйстве оператором машинного доения работает моя мама. Придя сюда, я увидел трудолюбивый и доброжелательный коллектив, – делится Илья.

Молодого комбайнера взял под крыло опытный механизатор Антон Королев. Он отмечает, что из таких парней, как Илья, толк будет. Сам же Антон Леонидович уже шестой сезон проводит за рулем комбайна.

– Я всегда с нетерпением жду начала уборочной кампании. Для меня это в первую очередь возможность поучаствовать в обеспечении продовольственной безопасности страны, – подчеркивает Антон Королев.

Не меньше опыта в уборке зерновых у Ивана Маталыгина. К слову, он вывел в поле новый зерноуборочный комбайн GS12A1 PRO, полученный хозяйством в июне.

– Надеюсь, я смогу на нем намолотить много тонн зерна. Для этого ежедневно внимательно за ним ухаживаю, чтобы не было простоев в это ответственное время, – отмечает Иван Иванович.

Такие же планы и у Василия Николаенко-младшего. Он поставил перед собой задачу: превзойти свой позапрошлогодний результат в 1000 тонн зерна.

– Уверен, что у меня это получится. Достигать максимальных задач меня научил отец. Несмотря на пенсионный возраст, он вскоре присоединится, чтобы помочь хозяйству в уборке зерновых, – рассказывает Василий Васильевич.

Девятый год подряд в битве за урожай участвует водитель Александр Лутенков. В прошлом году он перевез более 1000 тонн зерна, за что был удостоен диплома от районного исполнительного комитета. Говорит, что хотел бы еще раз испытать непередаваемые чувства от момента, когда повязывают ленту «Лидер жатвы». Поэтому старается перевозить зерно не только быстро, но и аккуратно. А это требует от водителя немалой доли мастерства.

Хватает его и у Николая Гордиенко, который более 20 лет трудится в КСУП «Губичи» водителем. Весной и в июне он был занят на кормозаготовке. Но уже который год с началом жнива приступает к отвозке зерна. В прошлом году ему совсем немного не хватило до показателя в 1000 тонн. Однако водитель уверен, что в нынешнюю страду он достигнет желаемого результата.

Евгений Коновалов

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