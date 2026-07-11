В июле-августе выезды нотариусов нотариальной конторы Буда-Кошелевского района в агрогородки запланированы:



14 июля – Октябрьский с/с с 9.00 до 10.00, Широковский с/с с 10.30 до 11.30 (тел. 7-74-76);

21 июля – Губичский с/с с 9.00 до 10.00, Чеботовичский с/с с 10.30 до 11.30, Морозовичский с/с с 12.00 до 13.00 (тел. 7-74-75);

4 августа – Гусевицкий с/с с 10.30 до 11.30, Кривский с/с с 12.00 до 13.00 (тел. 7-74-75);

6 августа – Уваровичский с/с с 9.00 до 10.00 (тел. 7-74-75);

7 августа – Коммунаровский с/с с 9.00 до 11.00 (тел. 7-74-75);

11 августа – Николаевский с/с с 10.30 до 11.30 (тел. 7-74-76);

12 августа – Рогинский с/с с 8.30 до 9.30 (тел. 7-74-76);

14 августа – Узовский с/с с 9.00 до 10.00 (тел. 7-74-75).

Выезд осуществляется при наличии не менее одной заявки на совершение нотариального действия и (или) оказание услуги правового и технического характера, поданной не позднее рабочего дня, предшествующего дате выезда, предусмотренной графиком.

Граждане, желающие совершить нотариальное действие (доверенность, завещание и пр.), обязаны сообщить об этом нотариусу и записаться на прием по телефонам, указанным выше.