В связи с установившимся высоким классом пожарной опасности по условиям погоды, вводится полный запрет посещения лесов гражданами, а также въезд транспорта, (кроме транспорта государственной лесной охраны и служб, выполняющих ликвидацию пожаров и патрулирование). На машине можно проезжать только по дорогам общего пользования, ведущим к населенным пунктам.

Граждан, нарушивших запрет на посещение лесов, ждет административная ответственность по статье 16.21 Кодекса об административных правонарушениях в виде штрафа в размере до 12 базовых величин, при причинении ущерба, размер штрафных санкций может вырасти.

В случае обнаружения возгорания или лесного пожара, незамедлительно информируйте об этом сотрудников ближайшего лесничества или лесхоза по телефону 7-52-71 или МЧС по телефону 101.

По информации Буда-Кошелевского опытного лесхоза