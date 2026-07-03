Первый сноп сжали на поле СУП «Андреевка». Именно они в этом году первыми вышли в поля.

На празднике собрались руководство района, представители управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома, руководители и специалисты сельхозпредприятий, идеологический и профсоюзный актив, комбайнеры, водители.

Участников нынешней жатвы с праздником поздравил председатель райисполкома Валентин Ундруль: «Символично, что традиционный праздник «Зажинки» отмечаем в День Республики. Ведь благодаря мужеству дедов и прадедов, которые отдали свою жизнь за нашу независимость, мы сегодня можем работать и жить под мирным небом. Позади большой и напряженный труд: посевная, уход за посевами, борьба за сохранность каждого колоса. И вот наступила решающая пора – уборка урожая. В этом году аграриям Будакошелевщины предстоит убрать свыше 36 тыс. га зерновых и зернобобовых культур. От того, насколько эффективно вы сработаете, зависит продовольственная безопасность и экономическая стабильность не только нашего района, но и всей страны. Погода нас не балует, но техника готова, комбайнеры и механизаторы на местах. Уверен, что вы проявите профессионализм, ответственность и урожай будет убран без потерь и в установленные агротехнические сроки. Убежден, что совместными усилиями мы справимся с поставленными задачами, а щедрый каравай станет наградой за труд».

Глава района выразил слова благодарности всем, кто причастен к этому нелегкому труду, – руководителям хозяйств, агрономам, инженерам, хлеборобам – и пожелал здоровья и мирного неба.

Со словами благодарности и добрыми пожеланиями к присутствующим обратился исполнительный директор СУП «Андреевка» Николай Рупека. На плодотворную работу механизаторов и водителей благословил настоятель прихода храма святителя Николая Чудотворца аг. Рогинь и прихода храма святого Архангела Михаила аг. Широкое иерей Александр Асадчий.

Традиционно перед началом жатвы был проведен обряд «Зажинки». Наши предки верили, что перед тем как начать сбор урожая, необходимо договориться с матушкой-землей и поблагодарить ее за дары. Под обрядовые песни жницы в национальных белорусских костюмах сжали первый сноп, который по доброй традиции был вручен главе района Валентину Ундрулю как символ богатства и благополучия.

Председатель райисполкома дал старт уборочной кампании, и мощные комбайны, подобно кораблям в море, направились на хлебные просторы. Строй техники возглавил легендарный комбайн «Нива», который долгие годы был символом аграрного труда.

Татьяна Титоренко

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