Какие шаги предпринимает Беларусь для достижения мира в регионе

Беларусь вновь во всеуслышание заявила о своей миролюбивой позиции. Соответствующие вопросы Президент Александр Лукашенко в очередной раз обозначил на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. При этом высказался о необходимости не только мира, но и гарантий, заметив, что ни нашей стране, ни России война не нужна. Ситуацию в регионе и предпринимаемые нашим лидером шаги по обеспечению безопасности и достижению мира разбираем вместе с экспертами.

­СКАЗАНО

Президент Беларуси Александр Лукашенко:

— Мир и только мир. Но с полной гарантией, что они не будут с нами играться и, как Путин говорит, в очередной раз не смогут нас обмануть. Потому что обман России — это прежде всего ударит по Беларуси. Мы на переднем крае нашего Отечества, мы это прекрасно понимаем. Украина сегодня — разменная карта в большой игре. Дело совсем не в Украине. Знаешь, в чем дело и кто с кем борется в конечном итоге. Поэтому надо тут разобраться и где-то свои интересы кому-то продвигать. Ни нам, ни России это (продолжение войны. — Прим. ред.) не надо.

На встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, 25 июня 2026 года.

Возможность защитить себя



Даже в нынешних условиях, когда коллективный Запад фактически ведет против нас необъявленную войну, когда ситуация в регионе накалена до предела, когда от большинства соседей, кроме как агрессии, ждать ничего не стоит, Беларусь продолжает не только на словах, но и на деле предпринимать усилия по обеспечению мира. К переговорам, диалогу, мирному разрешению ситуации наша страна призывала с самого начала украинского конфликта. Мало того, именно подписанные Минские соглашения в свое время оказались той самой безальтернативной дорожной картой для урегулирования ситуации. Только вот западные политики изначально не собирались выполнять условия данного документа…

— Ключевая позиция Главы нашего государства заключается в том, что наша страна всегда ориентируется не на эскалацию конфликта, а на то, чтобы в нашем Восточно-Европейском регионе установились мир и порядок, — отмечает председатель общества «Знание» Алексей Авдонин. — Естественно, наша задача — ни при каких обстоятельствах не допустить расширения вооруженного конфликта не только на территорию нашего государства, но и на территорию Польши, стран Балтии, Балтийского моря. Мы не должны войти в тот фарватер, который англосаксы и Североатлантический альянс нарисовали в своих планах. Они бы хотели не только разжечь региональную войну в локальном формате на территории Украины, но и расширить конфликт, вовлечь в него как можно больше стран и зарабатывать на поставках вооружения, военной техники и в целом на войне.

Какие есть гарантии для Беларуси? У нас достаточно возможностей, чтобы себя защитить, обеспечить безопасность наших границ, нашего общества, нашего государства. С тобой будут всегда вести равный диалог, если собеседники понимают твою силу. Понятно, на любое слабое государство крупные геополитические игроки могли бы напасть или провести какую-то операцию, устроить провокацию. Но мы видим, что благодаря Александру Лукашенко у нас, несмотря на достаточно сложную ситуацию в Восточной Европе, сохраняются мир и порядок.

А нашим читателям советую спокойно воспринимать имеющийся сейчас информационный фон, который не связан с реальным положением дел, а в большей степени является активной информационно-пропагандистской кампанией. Именно так работают натовские центры психологических операций.

Ментальный уклад белорусского народа

Заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по международным делам Олег Дьяченко акцентирует внимание: проводимая нашей страной миролюбивая политика соответствует ментальному укладу белорусского народа, который исторически не приемлет войны и привык жить с соседями в мире и согласии.

— Только мы, славяне, можем урегулировать вопрос установления мира, — обозначает он. — Без вмешательства третьих сил. Верю, что Беларуси удастся внести свой вклад в мирное будущее всех и каждого.

Наш Президент дал сигнал украинской стороне о готовности развивать отношения с нашей южной соседкой. Но — это хочу подчеркнуть особо — исключительно на взаимовыгодной основе и в условиях установления прочного мира в нашем общем регионе Восточной Европы.

Прозвучало предложение Главы государства частично открыть белорусско-украинскую границу для того, чтобы простые украинцы могли собирать на наших территориях грибы и ягоды, как это было 5—20 и более лет назад. Его бы я оценил так. С одной стороны, это гуманитарный акт — помощь жителям приграничных украинских селений в самообеспечении дарами леса. С другой же — шаг навстречу. Навстречу — пусть и прозвучит высокопарно — миру.

Политика открытости

При этом наши шаги выверенные. Беларусь пытается создать этакий пояс добрососедства, и простые люди (в отличие от западных политиков) это ценят. Против нас вводят санкции, а мы вводим безвиз. Десятки тысяч литовцев, поляков, латышей едут к нам за продуктами. Украинцам предложили пойти за грибами и ягодами. И это, рассуждают эксперты, еще и демонстрация того, что мы полностью контролируем ситуацию, что у нас уже сейчас безопасно.

Политолог Алексей Беляев констатирует:

— Люди не верят той пропаганде, которая демонизирует Беларусь. Предпочитают руководствоваться сведениями сарафанного радио, слушать тех, кто уже у нас побывал, кто может поделиться, как обстоят дела на самом деле. А они расскажут, насколько у нас прекрасные и доброжелательные люди, о том, что на границе не вербуют никакие спецслужбы… Наша страна традиционно славится своими возможностями для отдыха, получения медицинских услуг, своими ценами, качественными продуктами, чистыми улицами красивых городов. Беларусь всегда открыта, никогда и никого не боится. Мы готовы встретить любого!

Настоящая дипломатия



Заявления и действия Александра Лукашенко, отмечают эксперты, — это еще и про дипломатию. Пока западные (и не только) политики кричат, нагнетают, выдвигают агрессивные ультиматумы, а порой и вовсе оскорбляют, пока о своих претензиях друг к другу в их среде принято в первую очередь заявлять публично, а не решать кулуарно, пока информационный шум звучит все громче и громче, белорусский лидер предпочитает гнуть свою линию, не отвечать на провокации, а просто действовать в интересах своей страны и своего народа. «Давайте, ребята, договариваться. Надо договариваться существенно. Не надо пылить, не надо кричать, не надо пытаться в морду по-русски ударить и так далее. Давайте по-человечески», — обозначил свою позицию Президент Беларуси.

— Мы видим, что против Беларуси и России ведется типичная информационно-психологическая специальная операция, — акцентирует генеральный директор Национальной библиотеки, депутат Палаты представителей Национального собрания Вадим Гигин. — Заявления Зеленского направлены против белорусского общества, на расшатывание ситуации внутри нашей страны, на то, чтобы раздуть панику. Еще недавно он и некоторые представители его режима утверждали, что якобы Беларусь готовится к войне. Мало того, именно мы, мол, готовимся напасть. Но даже западные эксперты и СМИ отмечают, что не видят у нас ничего подобного. Посмотрите, как сошли на нет все заявления с наличием на территории Беларуси тех же ретрансляторов, которые помогают российской армии. Похожая тема возникала в феврале. Они что-то накручивали, придумывали какие-то новости о Беларуси. То же самое и сейчас. Украинские СМИ кипят, что мы объявили мобилизацию, что у нас чуть ли не паника. Это рассчитано на то, чтобы раскачать общество и посеять нервозность. А Президент ведет себя грамотно. Он же вообще публично на это не отреагировал. Оппоненты бьются в истериках: почему он молчит? А что они хотят, чтобы наш Глава государства с его опытом купился на эту дешевку? Чтобы поддался эмоциям и вступил с Зеленским в перепалку? Так не будет! Александр Лукашенко на такие пустышки не повелся, а уверенно, специально выдержав паузу, успокоив людей в Гомельской области, продемонстрировал, что все идет по плану. И Зеленский, не получив желаемого, просто съехал с темы. И только после этого спокойно и с выдержкой Президент рассказал, что в Минск приезжали украинские представители и он доходчиво объяснил им ситуацию.

Тем самым Президент показал наши возможности для реагирования в случае необходимости. Вот как, мол, следует действовать в такой обстановке: обеспечивать безопасность, мир и спокойствие людей, при этом не поступившись своей позицией ни на шаг.

Мир у белорусов – в генах

Наталья ЛОГУНОВА, заместитель главного редактора газеты «Авангард», председатель районной организации «Белорусский фонд мира»:

– Мирный атом, мирный хлеб, мирная страна, счастливое, а главное, мирное детство – все это о нашей Беларуси и ее миролюбивой государственной политике. Причем мирная повестка формируется как внутри страны, так и проецируется на ее внешний контур: и на восток, и на запад. Мы готовы к сотрудничеству не только с экономической точки зрения, развивая взаимную торговлю, обмен новыми технологиями в разных сферах – от сельского хозяйства до космоса и атомной энергетики, но и добрыми делами и добрососедскими отношениями. Это касается оздоровления детей из других стран в Беларуси, гуманитарной помощи. Одними из первых в зону бедствия в любую точку планеты, где нужна помощь, прилетают именно наши спасатели и медики. И в таких сложных процессах, как передача тел или обмен российскими и украинскими военнопленными, мы также занимаем мирную позицию и тем самым способствуем урегулированию военного конфликта.

Мирная стратегия прослеживается даже в топонимике. Мирский замок – наверное, нет ни в одной стране мира объектов историко-культурного наследия подобного уровня с таким говорящим названием. Еще показательный пример: по данным Национального кадастрового агентства Беларуси, в стране насчитывается 543 улицы и переулка, в названии которых содержится слово «мир». И это неслучайно: миролюбивая политика у нас заложена на генетическом уровне.

Особая позиция у белорусов к непринятию проявлений фашизма и войны в целом. Этому научила нас правдивая история Великой Победы. Народу, который потерял каждого третьего в годы военного лихолетья, потомкам победителей крайне важно сегодня не только хранить историческую правду и память, но и противостоять фактам искажения и перевирания истории, продолжать расследовать дело о геноциде белорусского народа, восстанавливать мемориальные комплексы, возвращать из небытия имена героев-освободителей. Только так, сообща, и словом, и делом мы сможем хранить мир и в стране, и в регионе.

3 июля мы отметили День Республики – праздник любви к Родине, гордости за достижения ее мирного пути развития и созидания и очередную, 82-ю дату со дня освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков. Это стало символом восстановления государственного суверенитета и свободы белорусского народа. И эти ценности, поверьте, мы не только никому не отдадим, но и сохраним, и приумножим!