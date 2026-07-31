В первый день августа принято вспоминать преподобную Макрину. В народном календаре дата названа в ее честь, также она известна как «Мокрины». 1 августа обычно затевали уборку в жилище и топили баню.
Что нельзя делать
- Купаться и рыбачить в этот день было нежелательно. Считалось, что в водоемах активизируются русалки, встреча с которыми могла обернуться бедой. Поэтому водоемы принято было обходить стороной.
- Употребление спиртных напитков запрещалось. По поверью, выпив в этот день, можно было приобрести сильную зависимость, избавиться от которой было бы крайне сложно.
- Взаймы давать или брать деньги 1 августа считалось опасным. Это могло привести к потере всего нажитого капитала.
- В старину поговаривали, что на Мокрины не следует забивать птицу. Якобы это станет причиной семейных неурядиц и болезней.
- Чтобы сохранить гармонию в отношениях с любимым человеком, избегайте черной одежды. Также не стоит жаловаться на мужа или жену посторонним.
- Для сохранения репутации не делитесь подробностями своего прошлого или планами на будущее. Хвастовство могло привлечь сглаз и лишить вас самого ценного.
- Если верите в приметы, будьте осторожны с новыми знакомыми. Не верьте им на слово, иначе станете жертвой обмана.
- Никому не отказывайте в помощи. Игнорируя просьбы нуждающихся, вы рискуете оказаться в их положении.
- Те, кто родился 1 августа, должны были оставаться дома, если шел дождь. Считалось, что иначе дождь может погубить весь урожай.
Что можно делать
- День Мокрины считался идеальным для наведения порядка. Хозяйки мыли полы, избавлялись от ненужного хлама, стирали скатерти и постельное белье.
- Стол украшали кашей, пирогами с грибами и вареньем из лесных ягод.
- При хорошей погоде отправлялись в лес за грибами и ягодами.
- Вечером вся семья собиралась в баню, прихватив дубовый веник для снятия усталости и березовый – для укрепления здоровья.
- Ночь с 1 на 2 августа считалась временем вещих снов. Такой сон мог сбыться через четыре недели. Если приснился кошмар, его можно было «отправить» прочь, трижды произнеся определенные слова в открытое окно.
Приметы о погоде
- Солнечный день – добрый знак. Урожай порадует, а осень будет теплой.
- Холодные Мокрины – предупреждение, что зерна окажется мало. Возможен голод.
- Туман вечером – к потеплению. На повышение температуры воздуха указывают полчища мошкары.
- Если звезды в ночном небе прячутся за облаками, следующий день будет пасмурным.
- Также в старину было принято наблюдать за птицами. Якобы поведение пернатых могло подсказать, каким окажется август. Например, веселые игры воробьев у наших пращуров считались обещанием хорошей погоды в течение недели. Если вороны кричат и добычу делят – грядет ненастье. Много голубей собралось у жилых домов – впереди жара.
Подготовила Екатерина Зайкова