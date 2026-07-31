В первый день августа принято вспоминать преподобную Макрину. В народном календаре дата названа в ее честь, также она известна как «Мокрины». 1 августа обычно затевали уборку в жилище и топили баню.

Что нельзя делать

Купаться и рыбачить в этот день было нежелательно. Считалось, что в водоемах активизируются русалки, встреча с которыми могла обернуться бедой. Поэтому водоемы принято было обходить стороной.

Употребление спиртных напитков запрещалось. По поверью, выпив в этот день, можно было приобрести сильную зависимость, избавиться от которой было бы крайне сложно.

Взаймы давать или брать деньги 1 августа считалось опасным. Это могло привести к потере всего нажитого капитала.

В старину поговаривали, что на Мокрины не следует забивать птицу. Якобы это станет причиной семейных неурядиц и болезней.

Чтобы сохранить гармонию в отношениях с любимым человеком, избегайте черной одежды. Также не стоит жаловаться на мужа или жену посторонним.

Для сохранения репутации не делитесь подробностями своего прошлого или планами на будущее. Хвастовство могло привлечь сглаз и лишить вас самого ценного.

Если верите в приметы, будьте осторожны с новыми знакомыми. Не верьте им на слово, иначе станете жертвой обмана.

Никому не отказывайте в помощи. Игнорируя просьбы нуждающихся, вы рискуете оказаться в их положении.

Те, кто родился 1 августа, должны были оставаться дома, если шел дождь. Считалось, что иначе дождь может погубить весь урожай.

Что можно делать

День Мокрины считался идеальным для наведения порядка. Хозяйки мыли полы, избавлялись от ненужного хлама, стирали скатерти и постельное белье.

Стол украшали кашей, пирогами с грибами и вареньем из лесных ягод.

При хорошей погоде отправлялись в лес за грибами и ягодами.

Вечером вся семья собиралась в баню, прихватив дубовый веник для снятия усталости и березовый – для укрепления здоровья.

Ночь с 1 на 2 августа считалась временем вещих снов. Такой сон мог сбыться через четыре недели. Если приснился кошмар, его можно было «отправить» прочь, трижды произнеся определенные слова в открытое окно.

Приметы о погоде

Солнечный день – добрый знак. Урожай порадует, а осень будет теплой.

Холодные Мокрины – предупреждение, что зерна окажется мало. Возможен голод.

Туман вечером – к потеплению. На повышение температуры воздуха указывают полчища мошкары.

Если звезды в ночном небе прячутся за облаками, следующий день будет пасмурным.

Также в старину было принято наблюдать за птицами. Якобы поведение пернатых могло подсказать, каким окажется август. Например, веселые игры воробьев у наших пращуров считались обещанием хорошей погоды в течение недели. Если вороны кричат и добычу делят – грядет ненастье. Много голубей собралось у жилых домов – впереди жара.

Подготовила Екатерина Зайкова