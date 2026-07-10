11 июля в православном календаре отмечено празднование в честь иконы Божией Матери «Троеручица». В народе дата известна как «Крапивное заговенье». Из глубины веков до наших дней дошли обычаи и запреты, связанные с этой датой.

Что нельзя делать

Если верить приметам, 11 июля не стоит стричься, так как с волосами можно жизнь свою укоротить.

Крапивное заговенье считалось неблагоприятным днем для начала романтических отношений. Существовал риск обмана, поэтому свидания рекомендовалось отложить. Если же встреча неизбежна, народная мудрость советовала положить в карман листик крапивы – он служил оберегом от зла и лжи.

В этот день особенно важно проявлять терпимость и мудрость в общении. Разногласия могут привести к необратимым ссорам, поэтому лучше искать компромиссы и сохранять добрые отношения.

Чтобы избежать слез до конца года, 11 июля не рекомендовалось проводить в уединении. Стоило выйти на улицу, посетить соседей или отправиться на рынок.

Наши пращуры верили, что нарушивший правило раннего отхода ко сну рискует навлечь на себя неудачи.

Что можно делать

Утро начиналось со сбора росы, которую использовали для умывания. Считалось, что это придаст коже свежесть и молодость.

После скромного завтрака люди отправлялись в лес, чтобы собрать последнюю в сезоне крапиву. Важно отметить, что рвали ее голыми руками, веря, что это избавит от многих недугов.

Из собранной крапивы мужчины изготавливали веники для уборки, а женщины развешивали веточки в хлеву для защиты скота от болезней.

Женщины разного возраста использовали крапиву в отварах. Добавлять их следовало в воду для мытья головы, чтобы волосы были крепкими и блестящими.

К концу дня устраивались праздники на свежем воздухе. Люди зажигали костры, водили хороводы, пели песни и в шутку «били» друг друга крапивой, веря, что это принесет удачу.

Приметы о погоде

Если 11 июля на улице солнечно, хорошая погода продержится до августа.

С утра было тепло, а после обеда резко похолодало? Третий месяц лета будет ненастным.

Ливень на Крапивное заговенье может быть предупреждением о плохом урожае.

Если гремит гром, первые заморозки могут ударить уже в сентябре.

Подготовила Екатерина Зайкова