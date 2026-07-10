11 июля в православном календаре отмечено празднование в честь иконы Божией Матери «Троеручица». В народе дата известна как «Крапивное заговенье». Из глубины веков до наших дней дошли обычаи и запреты, связанные с этой датой.
Что нельзя делать
- Если верить приметам, 11 июля не стоит стричься, так как с волосами можно жизнь свою укоротить.
- Крапивное заговенье считалось неблагоприятным днем для начала романтических отношений. Существовал риск обмана, поэтому свидания рекомендовалось отложить. Если же встреча неизбежна, народная мудрость советовала положить в карман листик крапивы – он служил оберегом от зла и лжи.
- В этот день особенно важно проявлять терпимость и мудрость в общении. Разногласия могут привести к необратимым ссорам, поэтому лучше искать компромиссы и сохранять добрые отношения.
- Чтобы избежать слез до конца года, 11 июля не рекомендовалось проводить в уединении. Стоило выйти на улицу, посетить соседей или отправиться на рынок.
- Наши пращуры верили, что нарушивший правило раннего отхода ко сну рискует навлечь на себя неудачи.
Что можно делать
- Утро начиналось со сбора росы, которую использовали для умывания. Считалось, что это придаст коже свежесть и молодость.
- После скромного завтрака люди отправлялись в лес, чтобы собрать последнюю в сезоне крапиву. Важно отметить, что рвали ее голыми руками, веря, что это избавит от многих недугов.
- Из собранной крапивы мужчины изготавливали веники для уборки, а женщины развешивали веточки в хлеву для защиты скота от болезней.
- Женщины разного возраста использовали крапиву в отварах. Добавлять их следовало в воду для мытья головы, чтобы волосы были крепкими и блестящими.
- К концу дня устраивались праздники на свежем воздухе. Люди зажигали костры, водили хороводы, пели песни и в шутку «били» друг друга крапивой, веря, что это принесет удачу.
Приметы о погоде
- Если 11 июля на улице солнечно, хорошая погода продержится до августа.
- С утра было тепло, а после обеда резко похолодало? Третий месяц лета будет ненастным.
- Ливень на Крапивное заговенье может быть предупреждением о плохом урожае.
- Если гремит гром, первые заморозки могут ударить уже в сентябре.
Подготовила Екатерина Зайкова