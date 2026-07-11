12 июля верующие чтут память апостолов Петра и Павла. С давних времен этот день известен множеством примет и традиций. Расскажем, как вести себя, чтобы не накликать на себя беду.



Что нельзя делать

День Петра и Павла наши предки называли по-разному. В народном календаре эта дата, например, именуется «Петр-рыболов» и «Красное лето».

Считалось, что уборка жилища в этот день отвлекает от духовного очищения. Вместо этого люди молились и помогали нуждающимся. Нарушение этого запрета могло привести к болезням и неприятностям.

Запрещались ссоры, претензии, ревность, сплетни и хвастовство. Важно было гнать от себя дурные мысли и проявлять милосердие и терпение к окружающим.

Если верите в приметы, откажитесь от переедания и употребления алкоголя. Наши предки были уверены: забыв про эти запреты, человек сам себе жизнь укорачивает.

Не разрешалось давать в долг деньги, а также муку, крупу, соль и сахар. Ослушавшихся ждали финансовые трудности и разорение.

Что можно делать

День памяти апостолов Петра и Павла предполагает посещение храма. Православные начинали день с молитвы. Например, Петр считался покровителем рыбаков, поэтому любители посидеть с удочкой нередко просят его о хорошем улове.

Если первую пойманную рыбу отдать соседу, ожидался удачный улов на все лето.

День считался безопасным для водных процедур, так как русалки и Водяной, по поверьям, крепко спали.

Помимо духовного очищения, дата подходила и для очищения тела. Девушки умывались из трех родников, чтобы сохранить молодость и красоту.

Считалось, что пары, поженившиеся 12 июля, будут жить долго и счастливо.

День был благоприятен для тех, кто искал свою вторую половинку.

Вечер можно было посвятить общению в кругу семьи и близких. Для привлечения достатка на столе обязательно должны были быть блины, каша и вареные яйца.

Сон в ночь на 12 июля мог оказаться вещим и сбыться через неделю. Жуткие сны рекомендовалось рассказывать близким, чтобы избежать несчастий.

Приметы о погоде

Ясная погода 12 июля – добрый знак. Год будет удачным, а урожай – щедрым.

А вот дождю в Петров день на Руси никто не радовался. Существовало поверье, что в этом случае ненастье задержится до середины августа.

Обильная роса на траве – к солнечному дню. Если же трава утром сухая, стоит готовиться к ливням.

Раскаты грома предупреждают: первые заморозки вероятны уже в сентябре.

Подготовила Екатерина Зайкова