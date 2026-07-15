16 июля православные чтут святых Мокия и Марка, в народном календаре — Маков день. Эта дата была известна множеством примет и традиций. Знали наши предки и строгие запреты, нарушение которых якобы могло обернуться неудачами, нищетой и одиночеством.

Что нельзя делать

Ремонт, переезд, новую работу – лучше отложите на потом. Считается, что начинания в этот день обречены на провал и пустую трату сил.

Поиск второй половинки или планирование свадьбы лучше перенести. Есть риск совершить фатальную ошибку. К тому же, Маков день – время обманщиков, которые могут подпортить личную жизнь надолго.

Старайтесь избегать рынков, заключения сделок и сотрудничества с незнакомцами. Считается, что мошенники в этот день особенно активны, и можно легко лишиться сбережений.

Держите эмоции под контролем. Ссоры с близкими, критика и непрошеные советы могут обернуться не только обидой, но и долгосрочной враждой.

Никому не давайте деньги или продукты в долг. Считается, что вместе с этим из дома уходят достаток и мир.

Также не следует отправляться в дальний путь. В дороге может случиться что-то плохое, предупреждали старцы много веков назад.

Что можно делать

В этот день было принято собирать мак: отсюда и название даты. Детей следовало оставлять дома под присмотром бабушек и дедушек, чтобы красные цветы их не одурманили.

Мак использовали для оберегов. Рассыпанные вокруг дома маковые зерна, по верованиям, отпугивают недобрых людей и негативную энергию.

16 июля мужчины обязательно ходили на охоту. Согласно старинным поверьям, в этом деле им будут помогать Высшие Силы.

Наши предки поговаривали, что в Маков день нужно плотно позавтракать и не отказываться от угощения. Тогда все дела будут спориться.

В ночь на 16 июля можно увидеть вещий сон. Важно запомнить его детали, но рассказывать о них никому нельзя. Сбудется он не сразу, а только через неделю.

Приметы о погоде

Если в Маков день много комаров и мошек, на улице будет жарко. Знойная погода задержится до конца месяца.

Низкие облака и отсутствие ветра — к пасмурной, но теплой погоде в течение недели. Если поднялся ураган, вторая половина июля окажется ненастной.

Если на траве с утра не видно росы, жара еще долго не отступит. Гром в часы обеда — к ухудшению погоды. Полил дождь? Осень придет раньше обычного.

Заметив, что птицы попрятались, наши предки опасались ливней. Молния 16 июля — предвестник затяжных дождей.

Подготовила Екатерина Зайкова