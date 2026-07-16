В середине жаркого лета, когда поля полны зрелого хлеба, сады – налитых ягод, а воздух – густого аромата цветущих лугов, в народном календаре наступает день Андрея Налива. Отмечаемый 17 июля, этот праздник наполнен особым вкусом – вишневым, терпким, спелым. Ото день благодарности природе за щедрые дары, день урожая и жизненной радости.

Что нельзя делать:

ссориться, кричать, ругаться;

отказывать в угощении или быть жадным;

выбрасывать ягоды, вишневые косточки или портить плоды;

ломать ветки плодовых деревьев, особенно вишни;

не рекомендуется начинать дальние поездки или серьезные переезды;

лениться или проводить день праздно;

работать с металлом и острыми предметами.



Что можно делать:

собирать вишню и другие спелые ягоды

заготавливать варенье, компоты, сушить и морозить ягоды

печь пироги и устраивать семейные чаепития

гадать на вишне (особенно девушкам). Загадывали желания и ели ягоды: сладкая — желание сбудется, кислая — стоит подождать.

Именины 17 июля отмечают: Александра, Алексей, Анастасия, Андрей, Богдан, Георгий, Дмитрий, Ефим, Мария, Марк, Марфа, Михаил, Николай, Ольга, Савва, Татьяна, Федор, Федот.