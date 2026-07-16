В середине жаркого лета, когда поля полны зрелого хлеба, сады – налитых ягод, а воздух – густого аромата цветущих лугов, в народном календаре наступает день Андрея Налива. Отмечаемый 17 июля, этот праздник наполнен особым вкусом – вишневым, терпким, спелым. Ото день благодарности природе за щедрые дары, день урожая и жизненной радости.

Что нельзя делать:

  • ссориться, кричать, ругаться;
  • отказывать в угощении или быть жадным;
  • выбрасывать ягоды, вишневые косточки или портить плоды;
  • ломать ветки плодовых деревьев, особенно вишни;
  • не рекомендуется начинать дальние поездки или серьезные переезды;
  • лениться или проводить день праздно;
  • работать с металлом и острыми предметами.


Что можно делать:

  • собирать вишню и другие спелые ягоды
  • заготавливать варенье, компоты, сушить и морозить ягоды
  • печь пироги и устраивать семейные чаепития
  • гадать на вишне (особенно девушкам). Загадывали желания и ели ягоды: сладкая — желание сбудется, кислая — стоит подождать.

Именины 17 июля отмечают: Александра, Алексей, Анастасия, Андрей, Богдан, Георгий, Дмитрий, Ефим, Мария, Марк, Марфа, Михаил, Николай, Ольга, Савва, Татьяна, Федор, Федот.