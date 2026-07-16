В середине жаркого лета, когда поля полны зрелого хлеба, сады – налитых ягод, а воздух – густого аромата цветущих лугов, в народном календаре наступает день Андрея Налива. Отмечаемый 17 июля, этот праздник наполнен особым вкусом – вишневым, терпким, спелым. Ото день благодарности природе за щедрые дары, день урожая и жизненной радости.
Что нельзя делать:
- ссориться, кричать, ругаться;
- отказывать в угощении или быть жадным;
- выбрасывать ягоды, вишневые косточки или портить плоды;
- ломать ветки плодовых деревьев, особенно вишни;
- не рекомендуется начинать дальние поездки или серьезные переезды;
- лениться или проводить день праздно;
- работать с металлом и острыми предметами.
Что можно делать:
- собирать вишню и другие спелые ягоды
- заготавливать варенье, компоты, сушить и морозить ягоды
- печь пироги и устраивать семейные чаепития
- гадать на вишне (особенно девушкам). Загадывали желания и ели ягоды: сладкая — желание сбудется, кислая — стоит подождать.
Именины 17 июля отмечают: Александра, Алексей, Анастасия, Андрей, Богдан, Георгий, Дмитрий, Ефим, Мария, Марк, Марфа, Михаил, Николай, Ольга, Савва, Татьяна, Федор, Федот.