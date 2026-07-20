С давних пор 21 июля православные отмечают явление чудотворного образа Богородицы. Праздник, посвященный Казанской иконе Божией Матери, имеет важное значение для верующих людей. По этой причине им важно знать, какие традиции и запреты с ним связаны.





Что нельзя делать

Наши предки верили, что работа 21 июля может привести к нищете на весь последующий год.

Существует поверье, что если в этот день носить одежду с дырявыми карманами, то будут финансовые трудности.

Стирка и уборка в этот день, по народным приметам, могут спровоцировать семейные ссоры и даже разлад между супругами.

Не стоит спешить и принимать решения под влиянием эмоций. Это может привести к серьезным ошибкам.

Дальние поездки также рекомендуется отложить. Считается, что вдали от дома могут подстерегать неприятности. Если поездка неизбежна, рекомендуется взять с собой икону. Чтобы обезопасить себя в дороге, предки также советовали выходить из дома с правой ноги.

В этот день категорически запрещено грубить, обижать животных, сплетничать, хвастаться, злословить и злоупотреблять алкоголем.

Что можно делать

Верующие молятся иконе Казанской Божией Матери о счастье в браке, здоровье детей и всех близких, просят ее о помощи в мирских делах.

Наши предки вспоминали великомученика Прокопия и надеялись на его поддержку в сельскохозяйственных работах.

21 июля – хорошее время для встреч с родными и друзьями.

Важно помогать нуждающимся, поддерживать слабых и делиться с теми, кому не хватает. Добрые дела обязательно вернутся.

Вечер стоит посвятить восстановлению сил, общению с близкими, обсуждению планов и поиску советов.

Казанская Летняя считается благоприятным днем для свадеб. Считается, что браки, заключенные в этот день, будут под защитой Богородицы и станут счастливыми.

Приметы о погоде

Солнечный день — предвестник жаркого августа. Если похолодало и льет дождь, следующий месяц окажется «мокрым».

Листья на березе начали желтеть? Осень будет ранней, а первые заморозки возможны уже в конце сентября.

Радуга после дождя — добрый знак. Урожай в этом году окажется щедрым.

Если в лесах много черники, то и зерна будет много. Голода можно не бояться.

Лягушки квакают весь вечер — завтра придет жара.

Подготовила Екатерина Зайкова