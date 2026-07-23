24 июля Церковь чтит память равноапостольной Ольги, великой княгини Русской. В народном календаре – Ольгин день или Ольга Страдница. С этим днем было связано множество традиций и обычаев. Так, наши предки избегали уборки, не топили баню и ограничивали себя в еде.

Что нельзя делать

В этот день избегали уборки, особенно мытья полов, окон и зеркал. Экономия воды считалась залогом благополучия. Запрещалось ходить в баню и купаться в водоемах, чтобы не «смыть» удачу и здоровье.

Не разрешалось в Ольгин день заниматься ремонтом и переставлять мебель. Считалось, что такие действия могут разозлить Домового, который в гневе начнет доставлять хлопоты домочадцам.

24 июля будьте осторожнее с тратами. Рекомендовалось ограничить траты, избегать крупных покупок, займов, подписания важных документов и продажи недвижимости, опасаясь обмана и долгов.

Чрезмерное употребление пищи и алкоголя, а также споры и выяснение отношений могли привести к финансовым проблемам и потере друзей.

Риск сглаза делал этот день неподходящим для обсуждения будущих планов.

Найденные на улице деньги и прочие ценности поднимать с земли не стоит. Вместе с ними можно забрать себе чужие неприятности и болезни.

Назначать свадьбы в этот день не рекомендовалось, чтобы избежать расставания.

Что можно делать

Посвящали время уходу за посадками, сбору урожая и пересадке домашних растений. Работа на земле считалась особенно удачной.

Мужчины могли отправляться на охоту. Успешный исход считался залогом материального благополучия семьи на весь год.

Для привлечения финансовой удачи следовало положить монету в цветочный горшок на сутки, а затем спрятать ее в красной ткани в укромном месте. Считалось, что это создает «денежный магнит».

Приметы о погоде

Ливень 24 июля предупреждает о ненастном августе. Следующий месяц окажется прохладным и дождливым.

Солнечный день – добрый знак. Урожай зерна в этом году порадует.

Звезды ярко светят? Ближайшая неделя будет комфортной – без изнуряющего зноя и проливных дождей.

Если от мошкары спасу нет, можно идти в лес за грибами. Тихая охота будет удачной.

Подготовила Екатерина Зайкова