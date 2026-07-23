24 июля Церковь чтит память равноапостольной Ольги, великой княгини Русской. В народном календаре – Ольгин день или Ольга Страдница. С этим днем было связано множество традиций и обычаев. Так, наши предки избегали уборки, не топили баню и ограничивали себя в еде.
Что нельзя делать
- В этот день избегали уборки, особенно мытья полов, окон и зеркал. Экономия воды считалась залогом благополучия. Запрещалось ходить в баню и купаться в водоемах, чтобы не «смыть» удачу и здоровье.
- Не разрешалось в Ольгин день заниматься ремонтом и переставлять мебель. Считалось, что такие действия могут разозлить Домового, который в гневе начнет доставлять хлопоты домочадцам.
- 24 июля будьте осторожнее с тратами. Рекомендовалось ограничить траты, избегать крупных покупок, займов, подписания важных документов и продажи недвижимости, опасаясь обмана и долгов.
- Чрезмерное употребление пищи и алкоголя, а также споры и выяснение отношений могли привести к финансовым проблемам и потере друзей.
- Риск сглаза делал этот день неподходящим для обсуждения будущих планов.
- Найденные на улице деньги и прочие ценности поднимать с земли не стоит. Вместе с ними можно забрать себе чужие неприятности и болезни.
- Назначать свадьбы в этот день не рекомендовалось, чтобы избежать расставания.
Что можно делать
- Посвящали время уходу за посадками, сбору урожая и пересадке домашних растений. Работа на земле считалась особенно удачной.
- Мужчины могли отправляться на охоту. Успешный исход считался залогом материального благополучия семьи на весь год.
- Для привлечения финансовой удачи следовало положить монету в цветочный горшок на сутки, а затем спрятать ее в красной ткани в укромном месте. Считалось, что это создает «денежный магнит».
Приметы о погоде
- Ливень 24 июля предупреждает о ненастном августе. Следующий месяц окажется прохладным и дождливым.
- Солнечный день – добрый знак. Урожай зерна в этом году порадует.
- Звезды ярко светят? Ближайшая неделя будет комфортной – без изнуряющего зноя и проливных дождей.
- Если от мошкары спасу нет, можно идти в лес за грибами. Тихая охота будет удачной.
Подготовила Екатерина Зайкова