С давних пор 27 июля вспоминают апостола от семидесяти Акилу, в народном календаре — Акила Соломенный. Это название связано с давней традицией отдыхать на соломе после тяжелого дня, проведенного в поле под палящим солнцем. Наши предки верили, что солома помогает быстрее восстановить силы и снять усталость со спины.





Что нельзя делать

В День Акилы Соломенного нельзя сплетничать, завидовать, хвастаться и сквернословить. Считалось, что это может привлечь нечистую силу.

Не стоит спорить с родными и друзьями. Есть риск навсегда испортить с ними отношения.

Любой найденный кошелек или купюры в этот день могут быть «заряжены» чужими бедами или болезнями. Поэтому не стоит их поднимать.

Не отдавайте долги в вечернее время. Это может навлечь нищету.

Чтобы не разориться, не выносите из дома муку, крупу и сахарный песок.

Следите за тем, чтобы в ваших карманах не было прорех. Через них богатство утекает.

Не берите у подруг одежду или украшения на выход. Это может привести к потере собственного благополучия.

Не пользуйтесь тупыми ножами. Это может стать причиной разлада в семье.

Ни в коем случае не ходите по мокрому полу. Из-за этого придется много плакать.

27 июля не рекомендуется держать в доме сухоцветы. От них стоит избавиться, чтобы не постареть раньше срока.

Что можно делать

На Акилу Соломенного удачными будут поездки. Любые путешествия и командировки пройдут успешно.

Переезд и трудоустройство принесут вам счастье. Можете не переживать по пустякам, у вас все получится.

Ранний подъем будет легким, если с утра умыться росой. Для этого наши предки после пробуждения выходили на улицу и аккуратно собирали с травы живительную влагу.

Чем больше дел у вас получится завершить в этот день, тем лучшим окажется финансовое положение вашей семьи зимой.

Проведите вечер в теплой компании, обсудите планы на ближайшее будущее и поужинайте с близкими вам людьми.

В ночь с 27 на 28 июля можно увидеть сон-подсказку. Скорее всего, вы узнаете цифры, которые сыграют важную роль в вашей жизни.

Приметы о погоде

Северный ветер в день Акилы Соломенного сулит похолодание, южный — потепление.

Жаркая, но влажная погода установится в том случае, если утром ничего не видно из-за тумана.

Если в полдень начался дождь, сентябрь будет «мокрым». Ливень сопровождается градом? Значит, в начале осени могут ударить морозы.

Если листья на деревьях стали красными, в лесах будет отличный урожай грибов.

На улицу невозможно выйти из-за осадков? Зима в этом году окажется лютой.

Подготовила Екатерина Зайкова