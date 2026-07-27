Православные верующие 28 июля отмечают День памяти святых мучеников Кирика и Иулитты, являющихся для христиан символом стойкости в вере даже перед лицом страшных испытаний. По народному календарю 28 июля — Кирик и Улита.

Что нельзя делать

Считается, что в этот день должны трудиться только мужчины. Представительницы прекрасного пола не брались за уборку, не стирали и не занимались рукоделием.

Сбор урожая в огородах был в компетенции мужчин. Важно было помнить, что плоды, овощи и фрукты предназначались исключительно для семейного потребления.

Встретив друга, важно помнить следующее: не стоит жалеть о своей судьбе, чтобы не усугубить ее, и избегать хвастовства, чтобы не навлечь на себя неудачу.

Предки советовали молодежи не отправляться в дальние поездки 28 июля, так как вдали от дома путнику могли грозить неприятности.

Начинать новые дела в этот день считалось неблагоразумным. Любая ошибка могла обернуться финансовыми трудностями или пустой тратой времени и сил.

Не держите грязную посуду на столе. Это может спровоцировать наступление «черной полосы» в жизни.

Особое внимание уделялось безопасности детей. Родителям не следует оставлять малышей без присмотра, опасаясь, что их могут обидеть недоброжелатели.

Не желайте никому зла. Наказанием за такие мысли может стать бессонница.

Что можно делать

Рекомендовалось мыть окна, а если такой возможности не было, то хотя бы широко их распахивать в солнечный полдень. Это помогало избавиться от негативной энергии в доме и оберегало его от зла.

В этот день проводили обряд на привлечение достатка: купюры раскладывали у чистого зеркала и оставляли на сутки. Считалось, что такой ритуал способен удвоить доход в течение месяца.

Визит к родным сопровождался вручением им небольших подарков, что, по поверьям, укрепляло отношения и предохраняло от будущих ссор.

28 июля считался удачным днем для примирения со старыми друзьями, помогая забыть прошлые обиды и наладить общение.

Можно избавиться от вредных привычек. Ваша сила воли будет на высоте.

В этот день важно выспаться и плотно позавтракать, считали наши пращуры. Тогда вас не напугают возможные трудности и необходимость сделать больше обычного.

Сон с 28 на 29 июля точно не будет вещим. Возможно, он лишь подскажет, какие сферы жизни требуют вашего особого внимания.

Приметы о погоде

Утренний дождь в этот день не будет долгим. Солнце выглянет уже к обеду. Но если этого не произойдет, то и август будет щедр на осадки.

Если на траве много росы, следующая неделя будет засушливой.

Гром гремит, а с неба так и не закапало? Осень придет рано.

Ненастные дни предрекает карканье ворон и лай собак.

Подготовила Екатерина Зайкова