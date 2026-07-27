Православные верующие 28 июля отмечают День памяти святых мучеников Кирика и Иулитты, являющихся для христиан символом стойкости в вере даже перед лицом страшных испытаний. По народному календарю 28 июля — Кирик и Улита.
Что нельзя делать
- Считается, что в этот день должны трудиться только мужчины. Представительницы прекрасного пола не брались за уборку, не стирали и не занимались рукоделием.
- Сбор урожая в огородах был в компетенции мужчин. Важно было помнить, что плоды, овощи и фрукты предназначались исключительно для семейного потребления.
- Встретив друга, важно помнить следующее: не стоит жалеть о своей судьбе, чтобы не усугубить ее, и избегать хвастовства, чтобы не навлечь на себя неудачу.
- Предки советовали молодежи не отправляться в дальние поездки 28 июля, так как вдали от дома путнику могли грозить неприятности.
- Начинать новые дела в этот день считалось неблагоразумным. Любая ошибка могла обернуться финансовыми трудностями или пустой тратой времени и сил.
- Не держите грязную посуду на столе. Это может спровоцировать наступление «черной полосы» в жизни.
- Особое внимание уделялось безопасности детей. Родителям не следует оставлять малышей без присмотра, опасаясь, что их могут обидеть недоброжелатели.
- Не желайте никому зла. Наказанием за такие мысли может стать бессонница.
Что можно делать
- Рекомендовалось мыть окна, а если такой возможности не было, то хотя бы широко их распахивать в солнечный полдень. Это помогало избавиться от негативной энергии в доме и оберегало его от зла.
- В этот день проводили обряд на привлечение достатка: купюры раскладывали у чистого зеркала и оставляли на сутки. Считалось, что такой ритуал способен удвоить доход в течение месяца.
- Визит к родным сопровождался вручением им небольших подарков, что, по поверьям, укрепляло отношения и предохраняло от будущих ссор.
- 28 июля считался удачным днем для примирения со старыми друзьями, помогая забыть прошлые обиды и наладить общение.
- Можно избавиться от вредных привычек. Ваша сила воли будет на высоте.
- В этот день важно выспаться и плотно позавтракать, считали наши пращуры. Тогда вас не напугают возможные трудности и необходимость сделать больше обычного.
- Сон с 28 на 29 июля точно не будет вещим. Возможно, он лишь подскажет, какие сферы жизни требуют вашего особого внимания.
Приметы о погоде
- Утренний дождь в этот день не будет долгим. Солнце выглянет уже к обеду. Но если этого не произойдет, то и август будет щедр на осадки.
- Если на траве много росы, следующая неделя будет засушливой.
- Гром гремит, а с неба так и не закапало? Осень придет рано.
- Ненастные дни предрекает карканье ворон и лай собак.
Подготовила Екатерина Зайкова