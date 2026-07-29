30 июля православная церковь чтит память Маргариты Антиохийской (святой Марины) и Лазаря Галисийского, а в народном календаре этот день известен как Маринин день. Эта дата издревле сопровождалась множеством поверий и обрядов, некоторые из которых сохранились до наших дней.

Что нельзя делать

Считалось, что 30 июля часто идут дожди и сверкают молнии, поэтому отправляться в дальний путь было нежелательно из-за возможных неприятностей.

Молнии могли стать причиной пожара, поэтому люди совершали обряды, читали молитвы и предостерегались от гнева огня, избегая ссор у домашнего очага и костров.

Девушкам запрещалось ходить с распущенными волосами, опасаясь нечистой силы. Замужним женщинам не советовали заплетать чужие косы, чтобы не «запутать» жизнь.

Подслушивание чужих разговоров могло привести к глухоте, а непрошеные советы – к боли в горле.

Новые знакомства и свидания в этот день могли обернуться обманом или слезами, а выбор даты свадьбы грозил несчастливой семейной жизнью.

Что можно делать

Маринин день считался днем отдыха для женщин. Поверье гласило, что женщина, работающая весь день, весь год будет трудиться без благодарности.

Мужьям рекомендовалось помогать своим женам, веря, что совместный труд укрепит семейные узы.

Одной из главных традиций было подаяние нуждающимся, помощь сиротам и предоставление крова странникам.

Остатки пищи после трапезы нельзя было выбрасывать, а следовало отдать животным и птицам, веря, что добро вернется сторицей.

Ранним утром детишки бегали босиком по росистой траве, считая, что это укрепит их здоровье.

Для привлечения достатка проводился ритуал: находили большой колос, повязывали красную ленту, обмакивали в мед и оставляли медовый след на пороге. Ритуальный колос хранили в сундуке с ценностями, ожидая улучшения финансового положения через месяц.

Приметы о погоде

В Маринин день люди пытались выяснить, какими будут осень и зима в этом году. Если светило солнце, наши предки ждали тепла от следующих сезонов. Они были уверены: непогоды можно не бояться. Если же 30 июля лил дождь, крестьяне хватались за голову: в сентябре резко похолодает, а зима и вовсе окажется лютой.

Туман в этот день в старину считался предвестником потепления. А вот сильный ветер, напротив, предупреждал о похолодании.

Если тучи плывут по небу, но осадков так и нет, следующая неделя порадует солнцем и комфортной температурой.

Подготовила Екатерина Зайкова