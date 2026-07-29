30 июля православная церковь чтит память Маргариты Антиохийской (святой Марины) и Лазаря Галисийского, а в народном календаре этот день известен как Маринин день. Эта дата издревле сопровождалась множеством поверий и обрядов, некоторые из которых сохранились до наших дней.
Что нельзя делать
- Считалось, что 30 июля часто идут дожди и сверкают молнии, поэтому отправляться в дальний путь было нежелательно из-за возможных неприятностей.
- Молнии могли стать причиной пожара, поэтому люди совершали обряды, читали молитвы и предостерегались от гнева огня, избегая ссор у домашнего очага и костров.
- Девушкам запрещалось ходить с распущенными волосами, опасаясь нечистой силы. Замужним женщинам не советовали заплетать чужие косы, чтобы не «запутать» жизнь.
- Подслушивание чужих разговоров могло привести к глухоте, а непрошеные советы – к боли в горле.
- Новые знакомства и свидания в этот день могли обернуться обманом или слезами, а выбор даты свадьбы грозил несчастливой семейной жизнью.
Что можно делать
- Маринин день считался днем отдыха для женщин. Поверье гласило, что женщина, работающая весь день, весь год будет трудиться без благодарности.
- Мужьям рекомендовалось помогать своим женам, веря, что совместный труд укрепит семейные узы.
- Одной из главных традиций было подаяние нуждающимся, помощь сиротам и предоставление крова странникам.
- Остатки пищи после трапезы нельзя было выбрасывать, а следовало отдать животным и птицам, веря, что добро вернется сторицей.
- Ранним утром детишки бегали босиком по росистой траве, считая, что это укрепит их здоровье.
- Для привлечения достатка проводился ритуал: находили большой колос, повязывали красную ленту, обмакивали в мед и оставляли медовый след на пороге. Ритуальный колос хранили в сундуке с ценностями, ожидая улучшения финансового положения через месяц.
Приметы о погоде
- В Маринин день люди пытались выяснить, какими будут осень и зима в этом году. Если светило солнце, наши предки ждали тепла от следующих сезонов. Они были уверены: непогоды можно не бояться. Если же 30 июля лил дождь, крестьяне хватались за голову: в сентябре резко похолодает, а зима и вовсе окажется лютой.
- Туман в этот день в старину считался предвестником потепления. А вот сильный ветер, напротив, предупреждал о похолодании.
- Если тучи плывут по небу, но осадков так и нет, следующая неделя порадует солнцем и комфортной температурой.
Подготовила Екатерина Зайкова