7 июня празднуют день третьего обретения главы Иоанна Предтечи. В народном календаре — Иванов день. В это время отказывались от уборки, не сидели у забора и запрещали детям бегать по траве. Расскажем, какие еще приметы были распространены у наших предков, помогая, как они верили, избегать бед и болезней.
Что нельзя делать
- В старину 7 июня считалось неблагоприятным днем для домашних дел. Хозяйки избегали уборки, чтобы не потерять удачу и достаток. Стирка также была под запретом, так как считалось, что вода смоет с одежды защиту от сглаза.
- Рекомендовалось отказаться от темной или черной одежды, чтобы год не прошел в печали.
- Запрещается плевать на землю, проливать воду, сквернословить около очага. Рискнувшего ослушаться будут ждать 40 бед.
- Матерям велели не пускать детей бегать по траве из-за «медвяных рос», которые могли вызвать болезни.
- В этот день нельзя было хвастаться, чтобы не лишиться желаемого.
- Влюбленным не советовали сидеть около заборов, опасаясь расставания. Незамужние девушки избегали примерять обувь, чтобы не остаться без свадьбы до конца года.
- Также запрещалось обманывать, чтобы не пострадать от чужой лжи, и желать зла, чтобы избежать головной боли.
- В ночь с 7 на 8 июня не следовало смотреть на звезды, чтобы не услышать печальных новостей.
- Чтобы сохранить свои сбережения, нельзя было занимать деньги, есть из треснутой посуды и стряхивать крошки со стола на пол.
Что можно делать
- 7 июня можно завести новых друзей и встретить свою любовь. Поэтому люди старались выходить из дома и общаться.
- Для прогулок выбирали светлую или яркую одежду, а для привлечения внимания противоположного пола рекомендовалось надеть что-нибудь белое.
- Можно стричься, делать прически, менять имидж. Все перемены будут к лучшему.
- Вечер подходит для общения с родными. Можно пригласить к себе близких друзей, обсудить последние новости и планы на будущее.
- В ночь с 7 на 8 июня вещего сна ждать не нужно. При этом с большой вероятностью вы увидите какие-то знаки, подсказки для решения проблем.
- Иванов день окажется удачным для тех, кто решит отказаться от вредных привычек.
Приметы о погоде
- Если на траве ранним утром много росы, в этом году будет хороший урожай. Голода можно не бояться.
- Дождь после обеда в старину считали предвестником скорого потепления. Если облака быстро бегут по небу, погода испортится на целую неделю.
- Густой туман является предвестником потепления. Гремит гром? В июле возможна засуха.
- Если пчелы громко жужжат, через несколько дней придет жара. На повышение температуры воздуха указывает и ночное пение соловьев.
Подготовила Екатерина Зайкова