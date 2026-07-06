7 июня празднуют день третьего обретения главы Иоанна Предтечи. В народном календаре — Иванов день. В это время отказывались от уборки, не сидели у забора и запрещали детям бегать по траве. Расскажем, какие еще приметы были распространены у наших предков, помогая, как они верили, избегать бед и болезней.





Что нельзя делать

В старину 7 июня считалось неблагоприятным днем для домашних дел. Хозяйки избегали уборки, чтобы не потерять удачу и достаток. Стирка также была под запретом, так как считалось, что вода смоет с одежды защиту от сглаза.

Рекомендовалось отказаться от темной или черной одежды, чтобы год не прошел в печали.

Запрещается плевать на землю, проливать воду, сквернословить около очага. Рискнувшего ослушаться будут ждать 40 бед.

Матерям велели не пускать детей бегать по траве из-за «медвяных рос», которые могли вызвать болезни.

В этот день нельзя было хвастаться, чтобы не лишиться желаемого.

Влюбленным не советовали сидеть около заборов, опасаясь расставания. Незамужние девушки избегали примерять обувь, чтобы не остаться без свадьбы до конца года.

Также запрещалось обманывать, чтобы не пострадать от чужой лжи, и желать зла, чтобы избежать головной боли.

В ночь с 7 на 8 июня не следовало смотреть на звезды, чтобы не услышать печальных новостей.

Чтобы сохранить свои сбережения, нельзя было занимать деньги, есть из треснутой посуды и стряхивать крошки со стола на пол.

Что можно делать

7 июня можно завести новых друзей и встретить свою любовь. Поэтому люди старались выходить из дома и общаться.

Для прогулок выбирали светлую или яркую одежду, а для привлечения внимания противоположного пола рекомендовалось надеть что-нибудь белое.

Можно стричься, делать прически, менять имидж. Все перемены будут к лучшему.

Вечер подходит для общения с родными. Можно пригласить к себе близких друзей, обсудить последние новости и планы на будущее.

В ночь с 7 на 8 июня вещего сна ждать не нужно. При этом с большой вероятностью вы увидите какие-то знаки, подсказки для решения проблем.

Иванов день окажется удачным для тех, кто решит отказаться от вредных привычек.

Приметы о погоде

Если на траве ранним утром много росы, в этом году будет хороший урожай. Голода можно не бояться.

Дождь после обеда в старину считали предвестником скорого потепления. Если облака быстро бегут по небу, погода испортится на целую неделю.

Густой туман является предвестником потепления. Гремит гром? В июле возможна засуха.

Если пчелы громко жужжат, через несколько дней придет жара. На повышение температуры воздуха указывает и ночное пение соловьев.

Подготовила Екатерина Зайкова