8 июля народ вспоминает Петра и Февронию Муромских — покровителей семейного очага. Их история уже много веков является символом чистой любви, поддержки и взаимопонимания. С этой датой связано немало традиций, примет и запретов.
Что нельзя делать
- В центре внимания 8 июля — семейные узы и отношения с родными. В этот день строго-настрого запрещается выражать недоверие своим близким, подозревать вторую половинку в неверности и критиковать домочадцев.
- Не выносите сор из избы. Не следует жаловаться на мужа или жену посторонним. Из-за этого может заболеть горло.
- Чтобы не разругаться с родителями супруга или супруги, не отказывайте им в просьбах. Ваша уступчивость — залог мира и благополучия в семье.
- Не стоит надевать черные вещи. Так можно привлечь беду в дом. Отдайте предпочтение светлой одежде.
- В старину считалось, что в этот день нельзя возиться с тестом. Под строгим запретом было использование муки. В противном случае вы можете лишиться денег и источника дохода.
- Не следует ходить к речке или озеру без сопровождения. Якобы в этот день начинают «беситься» русалки. Того и гляди, заманят к себе на дно.
- Дата не подходит для выхода на новую работу или переезда. Перемены счастья не принесут.
- 8 июля не разрешается пересаживать растения, подрезать кусты, стричь траву. Единственное, что можно делать, — полить грядки, если на улице жаркая погода.
- Супругам не следует вытираться одним и тем же полотенцем, а также есть из одной тарелки. Это может привести к ссорам или даже к расставанию.
Что можно делать
- В день Петра и Февронии верующие идут в храм на службу. Они просят святых о защите от бед, здоровье близких и благополучии в доме. К заступникам православные обращаются и желающие усмирить свой нрав, стать мягче и научиться доверять второй половинке.
- Можно накрыть стол и собрать за ним самых близких. Лучше воздержаться от шумного веселья и употребления алкоголя.
- Влюбленным 8 июля можно сходить на свидание, узнать друг друга получше, порадовать знаками внимания и небольшими подарками.
- День подходит для амурных дел. Можно знакомиться с противоположным полом, объясняться в любви, свататься и обсуждать предстоящую свадьбу.
Приметы о погоде
- Дождь на Петра и Февронию в старину считали добрым знаком, обещающим много меда. Радуга после ливня — предвестник потепления.
- Если весь день светит солнце, то и август порадует погодой.
- Северный ветер — к жаре, восточный — к осадкам. Если началась пыльная буря, впереди засуха.
- Много росы на траве? В ближайшие дни дождей можно не ждать.
- Если вечером на улицы спустился туман, следующая неделя будет теплой.
Подготовила Екатерина Зайкова