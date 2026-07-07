8 июля народ вспоминает Петра и Февронию Муромских — покровителей семейного очага. Их история уже много веков является символом чистой любви, поддержки и взаимопонимания. С этой датой связано немало традиций, примет и запретов.





Что нельзя делать

В центре внимания 8 июля — семейные узы и отношения с родными. В этот день строго-настрого запрещается выражать недоверие своим близким, подозревать вторую половинку в неверности и критиковать домочадцев.

Не выносите сор из избы. Не следует жаловаться на мужа или жену посторонним. Из-за этого может заболеть горло.

Чтобы не разругаться с родителями супруга или супруги, не отказывайте им в просьбах. Ваша уступчивость — залог мира и благополучия в семье.

Не стоит надевать черные вещи. Так можно привлечь беду в дом. Отдайте предпочтение светлой одежде.

В старину считалось, что в этот день нельзя возиться с тестом. Под строгим запретом было использование муки. В противном случае вы можете лишиться денег и источника дохода.

Не следует ходить к речке или озеру без сопровождения. Якобы в этот день начинают «беситься» русалки. Того и гляди, заманят к себе на дно.

Дата не подходит для выхода на новую работу или переезда. Перемены счастья не принесут.

8 июля не разрешается пересаживать растения, подрезать кусты, стричь траву. Единственное, что можно делать, — полить грядки, если на улице жаркая погода.

Супругам не следует вытираться одним и тем же полотенцем, а также есть из одной тарелки. Это может привести к ссорам или даже к расставанию.

Что можно делать

В день Петра и Февронии верующие идут в храм на службу. Они просят святых о защите от бед, здоровье близких и благополучии в доме. К заступникам православные обращаются и желающие усмирить свой нрав, стать мягче и научиться доверять второй половинке.

Можно накрыть стол и собрать за ним самых близких. Лучше воздержаться от шумного веселья и употребления алкоголя.

Влюбленным 8 июля можно сходить на свидание, узнать друг друга получше, порадовать знаками внимания и небольшими подарками.

День подходит для амурных дел. Можно знакомиться с противоположным полом, объясняться в любви, свататься и обсуждать предстоящую свадьбу.

Приметы о погоде

Дождь на Петра и Февронию в старину считали добрым знаком, обещающим много меда. Радуга после ливня — предвестник потепления.

Если весь день светит солнце, то и август порадует погодой.

Северный ветер — к жаре, восточный — к осадкам. Если началась пыльная буря, впереди засуха.

Много росы на траве? В ближайшие дни дождей можно не ждать.

Если вечером на улицы спустился туман, следующая неделя будет теплой.

Подготовила Екатерина Зайкова