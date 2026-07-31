Сегодня поздравления с 75-летним юбилеем Анатолий Николаевич принимал от управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома, профсоюзного лидера работников АПК Валентины Ксензовой, профсоюзного комитета и представителей КСУП «Кривск».

Родился Анатолий Довгаль в Боково-Платово (Луганская область) в шахтерской семье. Когда ему исполнилось 8 лет, семья переехала на родину отца – Черниговщину. Родители трудились в колхозе, поэтому о сельской жизни наш герой знает не понаслышке.

После окончания школы Анатолий Довгаль поступил на заочное отделение Гомельского пединститута им. В.П. Чкалова (ныне Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины) на физико-математический факультет, хотел стать учителем математики. Также освоил профессию помощника машиниста тепловоза в Гомельском ПТУ №35, но поработать по специальности не довелось: сразу после обучения его призвали в армию.

После службы наш земляк поступил в Витебский ордена «Знак Почета» ветеринарный институт им. Октябрьской революции. Там же он встретил свою вторую половинку – супругу Надежду, с которой учились на одном курсе.

В 1977 году по распределению Анатолий Николаевич отправился на свое первое рабочее место в колхоз им. Калинина в должности зоотехника. Ответственное и добросовестное отношение к делу главного специалиста не осталось незамеченным. И в 1995-м он был избран на должность председателя колхоза, которому отдал 26 лет жизни. В 2008-м хозяйство присоединили к КСУП «Кривск».

Сейчас юбиляр находится на заслуженном отдыхе, вместе с супругой держат небольшое подсобное хозяйство и обрабатывают приусадебный участок. Сыновья, а их у четы Довгаль двое, реализовались в профессии и нашли свое место в жизни. Особой радостью и гордостью являются трое внуков.

Желаем юбиляру долгих лет жизни, крепкого здоровья и оптимизма.

Ирина СНЕЖНАЯ