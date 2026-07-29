Слова признательности, дипломы, ленты и подарки сегодня принимали водители, перешагнувшие тысячный рубеж на отвозке зерна: Юрий Коротчиков (филиал ОАО «Гомсельмаш «Юбилейный-Агро»), Александр Лутенков (КСУП «Губичи»), Михаил Дроздов (ОАО «Экспериментальная база «Пенчин»). Поздравить аграриев с достойным результатом и поблагодарить за труд на рабочие места приехали первый заместитель председателя – начальник управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Александр Ковалев, председатель районной профсоюзной организации работников АПК Валентина Ксензова, руководители сельхозпредприятий.

Обращаясь к лидерам жатвы, Александр Ковалев отметил, что обеспечение продовольственной безопасность как на региональном, так и национальном уровнях – важнейшая задача, стоящая перед хлеборобами. И она обязательно будет выполнена «Благодаря вашим стараниям, каждодневному нелегкому труду, аграрный сектор страны укрепляется, а население получает доступ к качественным продуктам питания, – подчеркнул Александр Викторович. – Крепкого здоровья вам, высоких намолотов, мира и добра».

Татьяна Титоренко

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