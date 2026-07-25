Работы по благоустройству и наведению порядка на животноводческих объектах сельхозпредприятий района продолжаются. В СУП «Морозовичи-Агро», филиале ОАО «Гомсельмаш» «Юбилейный-Агро», КСУП «Кривск» и ОАО «Экспериментальная база «Пенчин» трудились представители райисполкома, депутатского корпуса, трудовых коллективов, члены районного отделения партии «Белая Русь», районного штаба молодежного движения «Искра», общественники.

В рамках санитарного дня был произведен широкий спектр работ – от побелки ограждений до покраски стен, ворот. Участники мероприятия потрудились и на зерноскладах сельхозпредприятий в рамках уборочной кампании.

– Районное отделение партии «Белая Русь» активно включилось в работы по благоустройству сельскохозяйственных объектов. Сегодня мы оказывали помощь труженикам СУП «Морозовичи-Агро», где выполняли работы по покраске, обкосу, благоустройству территорий. Партийцы, понимая важность труда аграриев для продовольственной безопасности страны, всегда готовы оказать им помощь», – обозначил заместитель председателя райисполкома, председатель районного отделения партии «Белая Русь» Артем Гришай.

Наталья Логунова

Фото Елизаветы Малой и из архива