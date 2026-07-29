В рамках фестиваля этнокультурных традиций «Зов Полесья» в агрогородке Лясковичи Петриковского района 15 августа развернется интерактивная площадка «Тэатральная майстэрня «Батлейка ў гасцях у казкі».

Библиотеки Полесского региона представят гостям и участникам Фестиваля батлеечные спектакли: «Болтливая жена», «Мужык і чорт», «Матулін клопат», «Лисичка сестричка и серый волк» и другие, поставленные по мотивам белорусских народных сказок.

Также гостей мероприятия ждут мастер-классы по созданию миниатюрных книг и обрядовых кукол, настольные игры, познавательные конкурсные программы, выставочные экспозиции и фотозоны, которые познакомят с самобытными белорусскими ремёслами, традициями и обычаями.

В игровом формате участники познакомятся с историко-культурными ценностями родного края и феноменом белорусского народного творчества – неглюбской текстильной традицией, которая в 2025 году внесена в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

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