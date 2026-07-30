Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Брестскую область объяснил, с чем связано решение направлять в армию недобросовестных работников уборочной, передает корреспондент БЕЛТА.

«Это не для того, чтобы пугнуть кого-то или пополнить армейские ряды. Если ты не хочешь работать на этой работе, мы тебя проверим на другой. Нормальной мужской и женской работе — в армии. Там комары, мошки и прочее. Пусть там послужат. Это не какое-то издевательство над людьми, мы просто даем возможность проявить себя на другой работе — мужской сложной работе», — объяснил глава государства.

В связи с этим глава государства высказался о необходимости соблюдения дисциплины. Президент уверен: белорусы могут многого достичь, если на всех уровнях будет налажена трудовая и технологическая дисциплина.

«Наша самая главная проблема — отсутствие технологической и трудовой дисциплины. Все можем, если есть дисциплина. Где Президент проехал, там хорошо. Но я же не везде бываю, — заметил Александр Лукашенко. — Надо наш народ приучать к дисциплине. Будет дисциплина — мы все сможем».