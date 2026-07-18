О деятельности Гомельского областного Совета депутатов в I полугодии 2026-го и планах на перспективу рассказала председатель Гомельского областного Совета депутатов, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Екатерина Зенкевич:

– В I полугодии состоялся целый ряд международных и региональных событий республиканского и областного уровней, к которым мы активно готовились и в которых принимали участие. Это 40-летие аварии на Чернобыльской АЭС, II Молодежный военно-патриотический форум, Гомельский экономический форум, 13-й Форум регионов Беларуси и России, тематические мероприятия и акции, посвященные Году белорусской женщины.

Буквально в первые дни 2026-го в столице на сессии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь был заслушан отчет о реализации плана по проведению Года благоустройства в 2025 году в Гомельской области и состоялась выставка регионов. На ней был презентован потенциал пяти районов (Житковичского, Петриковского, Калинковичского, Лельчицкого и Ельского), объединенных Программой развития Припятского Полесья на 2025-2030 годы.

Как отметил Глава государства Александр Григорьевич Лукашенко в своем Послании к народу и парламенту, наш главный приоритет – сильные регионы, и все планы государства полностью соотнесены с актуальными запросами и ожиданиями общества.

На втором заседании седьмого Всебелорусского народного собрания решением №1 была утверждена Программа социально-экономического развития Республики Беларусь на 2026-2030 годы, в которой определены семь ключевых приоритетов: национальная демографическая безопасность, развитие человеческого потенциала, создание качественной и удобной среды для жизни, рост конкурентоспособности, цифровая трансформация, сильные регионы, укрепление обороноспособности, реализация туристического потенциала. Каждый из них касается качества жизнедеятельности граждан и определяет развитие нашей страны на текущую пятилетку.

13 марта на 17 сессии на основании данной Программы депутаты Гомельского областного Совета депутатов утвердили Программу социально-экономического развития Гомельской области. Тогда же были приняты и 18 региональных комплексов мероприятий по реализации государственных программ.

Также в I полугодии на сессиях областного Совета депутаты в соответствии со ст. 17 Закона Республики Беларусь «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» заслушали отчет о работе Гомельского областного исполнительного комитета в 2025 году, в соответствии с планом работы на выездной сессии в Кормянском районе была рассмотрена работа органов местного управления и самоуправления по созданию комфортных условий для проживания пожилых лиц. Президиум и постоянные комиссии Гомельского областного Совета депутатов рассмотрели вопросы по созданию условий для самореализации молодежи, вовлечению земель в хозоборот, деятельность фермерских хозяйств, развитие туристического потенциала, содержание дворовых территорий и благоустройство населенных пунктов. Были даны рекомендации по повышению эффективности работы, часть из которых уже реализована, но в целом все вопросы жизнедеятельности находятся на постоянном контроле местных Советов депутатов. Кроме того, регулярно заслушивались отчеты депутатов о проделанной работе в избирательных округах.

Практически все мероприятия Совета депутатов и его органов носят выездной характер. К участию в них активно привлекаются члены Молодежного совета при Гомельском областном Совете депутатов.

Как неоднократно подчеркивала Председатель Совета Республики Наталья Ивановна Кочанова, основополагающее в нашей работе – работа с людьми. Регулярные встречи депутатов с трудовыми коллективами, с населением по месту жительства, приемы по личным вопросам показывают, чем живут люди в регионах, какие вопросы необходимо урегулировать, в т.ч. законодательного характера.

Депутатами областного Совета проведено 1117 встреч и приемов граждан, поступило свыше 1300 вопросов. Среди решенных – вывоз мусора и сбор коммунальных отходов, затрудненных в сезон сильных снегопадов, установка пандусов в подъездах многоэтажных жилых домов, ремонт дворовых территорий и уличной сети дорог, благоустройство и ремонт игровых площадок, оптимизация работы общественного транспорта и др. По многим обращениям решения принимаются на местах. Часть вопросов, требующих дополнительного изучения, депутаты берут на личный контроль для дальнейшей проработки с профильными службами.

Активная работа с гражданами способствует вовлечению их в решение местных вопросов. Подтверждение тому – рост заявок на участие в областном конкурсе на лучший сельсовет и на конкурс гражданских инициатив. В январе текущего года по итогам открытого конкурсного отбора победителями признаны 33 гражданские инициативы из 19 районов. На их реализацию направлено 837,1 тыс. руб., в т.ч. 750 тыс. руб. – из средств областного и республиканского бюджетов и 87,1 тыс. руб. собственных средств инициативных групп граждан. Это в два раза превышает объем финансирования прошлого года. За 6 месяцев полностью реализовано 13 проектов гражданских инициатив на общую сумму 212,3 тыс. руб. Тематика проектов разнообразная: туризм, благоустройство, история и культура, забота о здоровье, отдых и досуг.

Должное внимание уделяется вопросам благоустройства, которое формирует облик населенных пунктов, улучшает экологию и повышает качество жизни людей. В рамках реализации Указа Президента Республики Беларусь от 21.02.2025 г. №74 «Об усилении роли председателей исполнительных комитетов базового уровня» актуализированы решения по поддержанию надлежащего санитарного состояния территорий населенных пунктов районов и закреплению юридических лиц и населения за территориями земель общего пользования и дворовыми территориями.

Ведется работа по созданию в каждом сельисполкоме интер-активных карт закрепления территорий для контроля их санитарного содержания, уже получены результаты в данном направлении. В области активизированы работы по выявлению и пресечению нарушений правил благоустройства и содержания населенных пунктов физическими и юридическими лицами.

Проводилось озеленение дворов на территории многоэтажной жилой застройки и иных территорий населенных пунктов, удалено свыше 4120 аварийных деревьев, более чем на 300 га площадей вырублена дикорастущая растительность, высажено порядка 35 тыс. саженцев деревьев, кустарников и другой растительности. С участием населения установлено и отремонтировано 627 малых архитектурных форм, 40 игровых спортивных площадок, проводится ремонт велосипедных стоянок и велопарковок. На системах нецентрализованного питьевого водоснабжения отремонтировано 586 шахтных колодцев. Установлено 54 тыс. погонных метров новых ограждений. Показатели по сносу пустующих домовладений составили 86% от годового задания, продано 84 домовладения.

В Год белорусской женщины депутаты Гомельской области реализуют республиканский и региональный планы, включающие более 60 инициатив. Мероприятия направлены на чествование тружениц, поддержку семей и развитие женского потенциала в политике и бизнесе, на популяризацию института семьи и продвижение традиционных ценностей. В регионе реализуется проект «О женщинах по-мужски», где депутаты лично чествуют заслуженных женщин-тружениц, многодетных матерей. Им оказывается практическая поддержка, в т.ч. посредством проведения мероприятий, семинаров, мониторингов. Большой резонанс получил республиканский проект Белорусской партии «Белая Русь» «Трэці – бацькаў», в котором депутатский корпус активно участвует, вручая многодетным семьям ценные и памятные подарки. Проведены акции по чествованию трудовых династий и женщин, внесших значительный вклад в развитие Гомельщины.

Состоялся целый ряд авторитетных международных мероприятий: II Молодежный военно-патриотический форум, пятый форум «Брянск-Гомель», 20-й Гомельский экономический форум, 13-й Форум регионов Беларуси и России, главными задачами которых являются укрепление торгово-экономических, научно-технических, гуманитарных, культурных связей, расширение деловых контактов, развитие перспективных направлений двустороннего сотрудничества. Все они успешно реализуются благодаря наполнению диалоговых площадок реальными, проработанными предложениями и контрактами.

Главной темой масштабного межпарламентского и экономического события этого года – 13-го Форума регионов Беларуси и России, который состоялся буквально на днях, – стало экономическое взаимодействие регионов как основа устойчивого развития двух братских стран. Это новый этап реализации межгосударственных программ, развития инфраструктуры, привлечения инвестиций и наращивания экспорта.

Деловой формат данных мероприятий способствует заключению масштабных контрактов, соглашений и меморандумов, активизации торговли, расширению транспортно-логистических связей, развитию совместных производств, укреплению технологического суверенитета стран-партнеров. Проведение мероприятий подобного уровня, участие нашей республики в международных организациях свидетельствуют о том, что Беларусь – страна, пользующаяся авторитетом во всем мире.

С учетом запросов наших избирателей на 18 сессии был утвержден план работы на II полугодие. Особое внимание – развитию туризма, семейным ценностям, состоянию систем водоснабжения, дорог, а также реализации молодежных инициатив. Традиционно основная часть мероприятий будет выездной.

Мы гордимся своей страной, ее многовековой историей, богатым культурным наследием и великими достижениями наших предков. Мы живем в ухоженных городах и поселках, стабильно работает экономика, открываются новые современные объекты социальной сферы. Главное – не останавливаться на достигнутом и прилагать все усилия к дальнейшему развитию и процветанию нашей Родины.

Как отметил Глава государства, то, какой будет Беларусь, зависит только от нас. Пусть наша Родина всегда будет сильной, процветающей и свободной!

Подготовила

Наталья ЛОГУНОВА