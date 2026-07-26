В октябре 1996 года в Минске впервые собрались делегаты со всех уголков Беларуси. Тогда, в непростые для страны времена, экономическая и политическая нестабильность стали серьезным испытанием для молодого государства. Президент Александр Лукашенко созвал первый форум, чтобы обсудить с народом пути выхода из положения.

Первое Всебелорусское народное собрание объединило более 4700 делегатов, в числе которых были представители всех регионов, социальных групп, профессий и возрастов. Как признаются сегодня участники первого ВНС, после двух дней работы они возвращались домой с совершенно другим настроением – с уверенностью в завтрашнем дне, с пониманием того, что страна выбрала правильный путь. И уверенность оказалась оправданной: к 2000 году ВВП Беларуси вырос почти на 36%, а реальные доходы жителей – на 71% .

С тех пор проведение ВНС раз в 5 лет стало доброй традицией. Каждый форум подводил итоги прошедшей пятилетки и утверждал новый план развития страны. В 2001 году государство делало ставку на инновации, инвестиции, науку. Спустя 5 лет акцент сместился на конкурентоспособность продукции и возрождение села. В 2010-м на первый план вышли высокотехнологичные производства, в 2016-м – информатизация и молодежь. Пятилетка 2021 года обозначила ориентирами счастливую семью, сильные регионы и интеллектуальную страну. А 2026-й определил уже семь ключевых приоритетов, охватывающих все сферы жизни – от демографии до туризма.

К слову, именно на шестом Всебелорусском народном собрании в 2021 году по инициативе Главы государства был дан старт конституционной реформе, итогом которой стало обретение ВНС конституционного статуса.

Говоря о функциях ВНС, важно подчеркнуть широту его полномочий: утверждает Военную доктрину, Концепцию национальной безопасности и программы социально-экономического развития, рассматривает вопросы легитимности выборов. Решения ВНС обязательны к исполнению и могут отменять правовые акты, противоречащие интересам национальной безопасности.

В чем уникальность этого института? Треть делегатов ВНС – представители гражданского общества. Это значит, что в принятии стратегических решений участвуют не только чиновники, но и простые труженики села, инженеры, врачи, учителя, студенты, предприниматели, общественники – те, кто каждый день своим трудом обеспечивает благосостояние страны.

При этом собрание не подменяет собой другие ветви власти, а служит своеобразным гарантом политической стабильности и суверенитета, механизмом, позволяющим не допускать ошибок в стратегическом развитии.

30 лет отделяют нас от первого ВНС. Страна прошла путь от экономического кризиса до стабильного и процветающего государства, которое определяет свою судьбу самостоятельно. И Всебелорусское народное собрание стало одним из символов этого пути, где решения принимаются не в узком кругу избранных, а с опорой на мнение и волю народа.

Елизавета МАЛАЯ