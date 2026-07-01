Губернатор выразил уверенность, что между контролирующими и правоохранительными органами региона, местной властью сохранится конструктивный диалог, а также пожелал руководителю плодотворной работы на новом месте.

Заместитель председателя КГК Беларуси Максим Алешкевич отметил, что имеющийся у Олега Садовского опыт позволит наладить эффективную работу на Гомельщине:

«Задача у нас всех одна – чтобы в стране был порядок, а экономика работала надлежащим образом».

В свою очередь Олег Садовский поблагодарил руководство страны за оказанное доверие и заверил присутствующих, что открыт к деловому сотрудничеству и открытому взаимодействию.

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