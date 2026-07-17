17 июля Будакошелевщина празднует свой 102-й день рождения. В связи с этим хочется напомнить, чем жил район в нынешнем году. А главное богатство этого живописного уголка – талантливые, творческие и неравнодушные люди, чей труд делает малую родину уютнее и привлекательнее.

ЯНВАРЬ

Благотворительные акции «Наши дети» и «От всей души» шагают по району. Новогодние поздравления и подарки принимают дети, пожилые люди и все, кто нуждается в заботе и внимании.

Более 5,5 тыс. будакошелевцев наравне с жителями Гомельщины приняли участие в уборке снега.

На стадионе гимназии прошли соревнования среди детей и подростков по биатлону «Снежный снайпер» на призы Президентского спортивного клуба.

Названы победители районного конкурса за духовное возрождение «Рождественская звезда».

Рабочую поездку в Буда-Кошелевский район совершил председатель ЦИК Беларуси Игорь Карпенко.

В картинной галерее имени Е.Е. Моисеенко открыта выставка достижений мастера спорта международного класса Республики Беларусь по велосипедному спорту, нашей землячки Ирины Чуянковой.

На базе СШ №1 райцентра состоялся финал районного этапа республиканского конкурса профессионального мастерства педагогических работников «Учитель года Республики Беларусь».

В районе прошло областное мероприятие в честь работников социальной службы.

Патриотическая лыжня объединила представителей общественности и трудовых коллективов нашего края.

ФЕВРАЛЬ

В гостях у постояльцев Уваровичского социального пансионата «Луговой» в рамках благотворительной инициативы «Так просто быть вместе» побывали представители областной организации РОО «Белая Русь».

Определены победители районного смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий предприятий, учреждений, организаций и частных домовладений.

В районе проходит республиканская акция «Наш животновод».

Аграрии готовят технику к весенне-полевым работам.

С вековым юбилеем принимал поздравления ветеран Великой Отечественной войны Александр Новичков из Сельца.

На Будакошелевщине прошли мероприятия, приуроченные к очередной годовщине вывода советских войск из Афганистана.

В аграрно-техническом колледже провели открытые городские соревнования им. П.Я. Головачева по зальным метательным моделям планеров F1N (BLR).

МАРТ

Военно-патриотический фестиваль «К защите Отечества готовы!» прошел на базе СШ №1 – Школы мира.

Наша землячка Людмила Кабаева, художественный руководитель заслуженного коллектива Республики Беларусь образцового ансамбля танца «Мілавіца», приняла участие в республиканском форуме «Женщина и будущее деревни».

Команда Молодежного совета при райсовете – победитель спартакиады «Мы вместе!».

В ЦРДК чествовали победительниц открытого районного конкурса «Славим женщину труда».

Дан старт добровольной общественной акции «Лес! Дабро! Парадак!».

75-летие со дня образования отметило КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник».

Районный субботник объединил горожан и сельчан.

Митинг-реквием, посвященный Дню хатынской трагедии, прошел на Будакошелевщине.

По итогам областного этапа республиканского конкурса на лучшее освещение в СМИ деятельности МЧС коллектив районной газеты «Авангард» стал победителем в номинации «Пропаганда безопасности жизнедеятельности населения».

Представители района приняли участие в международном книжном форуме, который проходил в Минске.

Турнир по мини-футболу в рамках профилактической акции «Полезные каникулы» объединил молодежь и более старшее поколение.

Праздник первой борозды провели в ОАО «Экспериментальная база «Пенчин».

АПРЕЛЬ

Посевная кампания в районе набирает обороты.

Смотр-конкурс работ клубных формирований «В мире творчества» собрал талантливых детей Будакошелевщины.

В рамках тематического года стартовал проект «Белорусская женщина: код ее успеха», инициированный районным Советом депутатов.

Знаменательную дату – 50 лет со дня образования – отметило Буда-Кошелевское отделение Департамента охраны МВД Республики Беларусь.

В РУП «Белоруснефть-Особино» открыли производственный цех «Уза».

На митинге-реквиеме, посвященном Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей, отдали дань памяти миллионам невинных жертв.

Состоялась церемония награждения победителей социально-экономического соревнования по итогам 2025 года.

Яблоневый сад из 500 молодых деревьев заложили в аграрно-техническом колледже.

Будакошелевцы приняли участие в акции «Лес! Дабро! Парадак!».

Сельхозпредприятия приступили к севу однолетних культур.

Пасхальный фестиваль-конкурс «Свет Христова Воскресения» собрал творческих, талантливых и неравнодушных жителей района.

В г. п. Уваровичи провели «Фестиваль скворечников».

Прошел республиканский субботник.

МАЙ

Будакошелевщина присоединилась к ежегодной экологической акции «Беларусь синеокая».

Исследовательская работа одиннадцатиклассницы Уваровичской школы Натальи Дребенковой признана лучшей в районном этапе областного конкурса «История семьи – история Победы».

Наш район – на Доске почета Гомельской области: занял 1-е место по социально-экономическим показателям среди районов с численностью населения до 30 тыс. человек.

Жители Будакошелевщины отметили 81-ю годовщину Великой Победы.

Фестиваль творчества детей дошкольного возраста «Как прекрасен этот мир!», приуроченный ко Дню семьи, собрал самых маленьких артистов района.

На территории Узовского сельсовета состоялось продолжение проекта «Белорусская женщина: код ее успеха».

Учащийся СШ №1 – Школы мира райцентра Степан Азарушкин достойно представил Гомельскую область на республиканских соревнованиях по летнему многоборью «Здоровье», прошедших в РЦОП «Раубичи», и стал чемпионом Республики Беларусь среди учащихся 7-х классов.

Образцовый хореографический коллектив «Простор» Буда-Кошелевской ДШИ на открытом фестивале-конкурсе хореографического искусства «DANCE COLOR FESTIVAL» награжден дипломом I степени.

В районе началась заготовка кормов.

С рабочим визитом Будакошелевщину посетила член Совета Республики, председатель Гомельского областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич.

ИЮНЬ

По итогам республиканского смотра-конкурса «Сэрцам адданыя роднай зямлі» дипломом II степени отмечено выступление заслуженного коллектива Республики Беларусь образцового ансамбля танца «Мілавіца».

Впервые в районе прошли учебно-полевые сборы, участниками стали 62 десятиклассника.

В Буда-Кошелеве открыли площадку «Актыўная зона «Удачны прыпынак». Идея принадлежит членам Молодежного совета при райсовете.

Идет заготовка кормовых трав первого укоса.

Предприятию мелиоративных систем – 75 лет!

В конкурсе профмастерства лучшим техником-осеменатором стала Ольга Лопата из КСУП «Кривск».

На территории Чеботовичского сельсовета провели районный этап республиканского семейного сельскохозяйственного проекта «Властелин села». Первого места удостоена семья Алексея и Анны Ванаковых из Морозовичского сельсовета.

Для 119 вчерашних одиннадцатиклассников прошли выпускные вечера.

40-летие со дня основания отметило одно из стабильно развивающихся предприятий района – ОАО «Буда-Кошелево-агросервис».

Проект «Белорусская женщина: код ее успеха» проведен на пенчинской земле.

В г. Буда-Кошелево прошел районный этап военно-прикладной игры «Прорыв». Участие в ней принимали команды центральной райбольницы, СП «АМИПАК»-ОАО, отдела образования райисполкома и РУП «Белоруснефть-Особино».

Игровая площадка в аг. Кривск пополнилась новыми элементами.

В районе приступили к уборочной кампании.

Будакошелевщина отпраздновала День Независимости Республики Беларусь.

Подборку вела Елена БЕЛКО