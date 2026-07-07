Представлен эскиз нового мерча — народного дропа, посвященного Году белорусской женщины.
Сообщается, что новая майка уже готова, а старт продаж запланирован на завтра.
Главная фраза коллекции
В основу линейки легла яркая цитата:
«Женщина — главное. Как она скажет — так и должно быть!»
Идея родилась прямо во Дворце
Отмечается, что одна из участниц недавней экскурсии приехала во Дворец в футболке с крылатой фразой Президента и предложила развить эту идею в отдельную линейку мерча.
Так спонтанно появилась инициатива конкурса, организованного Белорусским союзом женщин.
Конкурс эскизов для всех желающих
В рамках проекта любой желающий мог предложить свои варианты дизайна мерча с цитатами Александра Лукашенко.
Инициатива стала основой для создания новой коллекции, которая уже готовится к выходу.