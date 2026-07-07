Представлен эскиз нового мерча — народного дропа, посвященного Году белорусской женщины.





Сообщается, что новая майка уже готова, а старт продаж запланирован на завтра.

Главная фраза коллекции

В основу линейки легла яркая цитата:

«Женщина — главное. Как она скажет — так и должно быть!»

Идея родилась прямо во Дворце

Отмечается, что одна из участниц недавней экскурсии приехала во Дворец в футболке с крылатой фразой Президента и предложила развить эту идею в отдельную линейку мерча.

Так спонтанно появилась инициатива конкурса, организованного Белорусским союзом женщин.

Конкурс эскизов для всех желающих

В рамках проекта любой желающий мог предложить свои варианты дизайна мерча с цитатами Александра Лукашенко.

Инициатива стала основой для создания новой коллекции, которая уже готовится к выходу.

mlyn.by