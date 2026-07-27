Управление по работе с плательщиками по Буда-Кошелевскому району инспекции МНС по Жлобинскому району дает разъяснения по вопросу необходимости установки системы контроля налоговых органов при эксплуатации детских развлекательно-призовых аппаратов.

Порядок приема денежных средств регулируется Положением об использовании кассового и иного оборудования при приеме средств платежа, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 06.07.2011 №924/16 (далее соответственно — положение №924/16; постановление № 924/16).

Автоматический электронный аппарат, торговый автомат — электронно­механический или электронный автоматический аппарат, обладающий функциями автоматической продажи (выдачи товаров, выполнения работ, оказания услуг без участия продавца).

Юридические лица и индивидуальные предприниматели при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг принимают платежи в свой адрес наличными денежными средствами с использованием автоматических электронных аппаратов, торговых автоматов с установленным СКНО либо со встроенным кассовым суммирующим аппаратом с установленным СКНО (часть 2 подпункта 2.2 пункта 2 постановления №924/16).

В соответствии с пунктом 33 положения №924/16 не допускается использование автоматических электронных аппаратов, торговых автоматов в случаях, если:

в автоматический электронный аппарат, торговый автомат, посредством которых осуществляется только прием платежей наличными денежными средствами, не встроен кассовый суммирующий аппарат с установленным СКНО, или не установлено СКНО (либо после его установки оно неисправно или отключено), или не установлена программная касса (либо после ее установки она неисправна или отключена) либо таким автоматическим электронным аппаратом, торговым автоматом не осуществляется взаимодействие с программной кассой, размещенной в центре обработки данных оператора программной кассовой системы.

Вместе с тем при эксплуатации ряда автоматических электронных аппаратов юридические лица и ИП вправе принимать платежи в свой адрес наличными денежными средствами без применения кассового оборудования и (или) карточных платежных терминалов.

Так, субъекты хозяйствования вправе принимать платежи наличными денежными средствами без применения кассового оборудования и (или) карточных платежных терминалов при эксплуатации детских развлекательно-призовых аппаратов (кран-машин), оснащенных одним или несколькими устройствами для приема платежей наличными денежными средствами, с выигрышем призов без денежного выигрыша (подпункт 35.23 пункта 35 положения №924/16).

Прием наличных денежных средств в таком случае осуществляется с отражением в приходных кассовых ордерах по окончании рабочего дня (смены), иного периода, определяемого субъектами хозяйствования, но не реже чем один раз в семь дней общей суммы выручки за рабочий день (смену), иной период, определяемый субъектами хозяйствования, но не реже одного раза в семь дней (пункт 38 положения №924/16).

Таким образом, детские развлекательно-призовые аппараты (кран­машины) и иные аналогичные аппараты, оснащенные одним или несколькими устройствами для приема платежей наличными денежными средствами, могут не оснащаться кассовым оборудованием, карточным платежным терминалом.

При этом, если такие автоматические электронные аппараты, торговые автоматы, позволяют принимать наличные денежные средства, то они должны быть оснащены средством контроля налоговых органов.

Управление по работе с плательщиками по Буда-Кошелевскому району инспекции МНС по Жлобинскому району