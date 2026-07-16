Ключевые аспекты безопасности, актуальные для каждого, стали основной темой диалога с коллективом РУП «Белоруснефть-Особино». Возглавил информационно-пропагандистскую группу глава района Валентин Ундруль, в мероприятии приняла участие директор регионального центра правовой информации Гомельской области Евгения Моисейкина.



«Безопасность – важнейший аспект нашей жизни, требующий постоянного внимания и знаний. В современном мире, где технологии развиваются стремительно, а угрозы становятся все более изощренными, умение правильно действовать в экстремальных ситуациях приобретает особую значимость. Именно поэтому одной из важнейших государственных задач является системная работа по формированию культуры безопасности жизнедеятельности населения, – отметил Валентин Ундруль. – От уровня знаний, ответственности и осознанности каждого гражданина напрямую зависят его личная безопасность, благополучие общества и устойчивое развитие государства. Современное мошенничество – это уже не только история про пожилого человека, которому позвонили по телефону. Это проблема, с которой сталкиваются люди разных возрастов, разных профессий, с разным, порой очень высоким, уровнем образования и разным опытом пользования интернетом».



Глава района подчеркнул, что доля киберпреступлений каждый год увеличивается и уже составляет более трети от всех зарегистрированных преступлений в Беларуси. Основные способы мошенничества включают лжепродажу товаров онлайн, вишинг и хищение через социальные сети. Интернет стал неотъемлемой частью жизни подрастающего поколения, которое из-за недостатка жизненного опыта и цифровой грамотности часто становится жертвой кибермошенников. Особенно сейчас, в период летних каникул. Поэтому родителям необходимо принимать меры по отслеживанию активности своих детей в интернете, знать с кем они переписываются, что ищут с помощью поисковых систем. Не мене актуальным является обеспечение безопасности детей в быту.

Продолжая начатую тему, начальник РОВД Александр Мисников констатировал, что в текущем году на территории района было совершено 15 киберпреступлений (12% от общего числа). Подозреваемые лица установлены по 8 из них. В результате мошеннических действий гражданам причинен материальный ущерб на сумму свыше 37 тыс.руб. «Чтобы не стать жертвой, критически оценивайте сообщения и звонки с незнакомых номеров, используйте антивирусные программы и сложные пароли. В большинстве случаев мошенник не взламывает телефон, не вскрывает квартиру и не получает доступ к деньгам силой. Он делает так, чтобы человек сам выполнил нужное действие: сообщил код, перешел по ссылке, ввел данные карты, оформил кредит, перевел деньги, установил приложение или передал доступ к аккаунту, – порекомендовал Александр Иванович. – Главная защита – умение вовремя распознать ситуацию, остановиться и не выполнять указания неизвестного человека. Бдительность и внимательность – главный барьер против кибермошенников».

В сети происходит также вовлечение детей в незаконный оборот наркотиков, начиная от их вербовки, обучения и заканчивая передачей денег. Неосмотрительные действия, желание заработать оборачиваются уголовной ответственностью.

Не менее сложным процессом является дорожное движение. Его безопасность зависит от каждого участника и строгого соблюдения правил. Особенно это актуально в летний период, когда на дорогах возрастает риск ДТП с участием диких животных и несовершеннолетних. В текущем году в районе зарегистрировано 8 ДТП, в которых 5 человек погибли и 4 получили ранения. Возросло их количество с участием несовершеннолетних. Основные причины – наезд на пешеходов. Всего совершено 4 таких происшествия. Чтобы избежать подобных ситуаций, необходимо объяснять детям правила дорожного движения, учить их переходить дорогу в установленных местах и смотреть по сторонам. Важно помнить, что до 14 лет детям запрещено выезжать на велосипеде на дорогу общего пользования, перед пересечением проезжей части велосипедист и водитель СПМ обязаны спешиваться. Быть пешеходом – тоже ответственно. Надо уметь вести себя на улице, переходить дорогу и знать правила для пешеходов, а взрослым быть примером для детей.

О том, что вода не только источник радости и здоровья, но и опасность, напомнил присутствующим начальник РОЧС Виталий Казачук. В Республике Беларусь за 5 лет на водоемах утонуло 1984 человека, включая 132 ребенка, из них в нашем районе 6 человек. «И не смотря на то, что в истекшем и нынешнем году несчастных случаев не было, необходимо соблюдать основные правила безопасности на воде: не купайтесь в нетрезвом виде, избегайте необорудованных мест для купания, не переоценивайте свои силы при переплывании водоемов и будьте осторожны при использовании надувных предметов, – акцентировал Виталий Николаевич. – Родители должны внимательно следить за детьми, особенно дошкольного и младшего школьного возраста, и объяснять им правила поведения на воде».

Таит в себе неприятности и лес. Опасность заблудиться – наиболее распространенное происшествие. При этом пожилые люди составляют основную группу риска. Чтобы избежать непредвиденных ситуаций, одевайтесь ярко, берите с собой заряженный мобильный телефон, аптечку, нож и спички. Запоминайте местность и ориентируйтесь по линиям электропередач, дорогам и рекам. Не паникуйте и двигайтесь на звук. Дети должны знать, что ходить в лес можно только со взрослыми.

Причин возникновения пожара множество. Однако в большинстве случаев человеческий фактор является основным. Пожары могут происходить по вине людей, нарушивших правила пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, газового оборудования. Не менее опасны неисправная электропроводка, неумелое обращение с электроприборами. Неосторожное обращение с огнем также является причиной возгораний: курение в неположенных местах (например, в постели), брошенные непотушенные окурки и спички. Наличие автономных пожарных извещателей – базовый элемент безопасности. Эти устройства способны вовремя сообщить о возникновении пожара и помочь сохранить жизни.

«Каждый из нас может столкнуться с разными экстремальными ситуациями (пожар, гроза, нападение собаки и др.), угрожающими жизни, здоровью или имуществу. В таких случаях крайне важно не поддаваться панике, умение действовать правильно может спасти жизнь, – резюмировал Виталий Николаевич. – Научите своих детей основам безопасности, объясняйте им важность правильного поведения и будьте внимательны сами. Наша безопасность и безопасность наших близких во многом зависит от взрослых».

В ходе общения участники мероприятия имели возможность задать волнующие их вопросы. В частности, мужчина попросил установить фанарь для освещения перекрестка ул. Ленина и ул. Юбилейной в аг. Коммунар, так как рядом находится пешеходный переход. Для изучения ситуации и принятия дальнейшего решения на место выедут заинтересованные службы.

Татьяна Титоренко

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