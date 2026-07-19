В Беларуси утром и днем 20 июля на большей части территории страны ожидаются грозы, в связи с чем объявлен оранжевы уровень опасности. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.





В понедельник будет облачно с прояснениями. Во многих районах кратковременные дожди. Ночью местами, утром и днем на большей части территории грозы. В дневные часы местами при грозах сильные ливни. Ночью и утром в отдельных районах туман.

Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый, днем местами шквалистое усиление ветра порывами 15-20 м/с. Температура воздуха минимальная ночью 12-18 градусов тепла, максимальная днем от плюс 20 до плюс 26 градусов, в юго-восточных районах до плюс 28 градусов.