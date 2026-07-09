Решение Гомельского областного Совета депутатов о ее создании было принято 9 июля 2021 года. Ассоциация объединяет Гомельский областной, Гомельский городской, 21 районный и 21 сельский Совет депутатов.

За годы успешной плодотворной работы Ассоциация стала той силой, которая не только объединила депутатский корпус местных Советов депутатов всех уровней, неравнодушных жителей региона, вдохновив их на новые идеи, но и стала надежным помощником в реализации инициатив, которые делают жизнь в наших населенных пунктах более комфортной и привлекательной.

При ее поддержке и содействии реализован ряд проектов гражданских инициатив и в Буда-Кошелевском районе. В их числе «Актыўная зона спорту «Трымай Імпульс», в рамках которой была обустроена спортивная площадка в г.п. Уваровичи и создана «Активная зона «Удачны прыпынак» в г. Буда-Кошелево.



От лица всех будакошелевцев искренне желаем Ассоциации дальнейшего развития и процветания, ярких идей, плодотворного сотрудничества в реализации самых масштабных проектов.

Татьяна Титоренко

Фото из архива