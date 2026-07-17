Отделение посольства России планируется открыть в Гомеле. Об этом шла речь на встрече председателя Гомельского облисполкома Ивана Крупко с советником-посланником посольства РФ в Беларуси Владимиром Ваньке, передает корреспондент БЕЛТА.

Иван Крупко отметил, что Россия для Гомельской области — основной партнер в самых разных сферах. Так, товарооборот с регионами этой страны во внешнем обороте области составляет более 80%.

В Россию свою продукцию поставляют порядка 500 гомельских предприятий. В лидерах по объему экспортных закупок товаров — Московская область, Москва, Санкт-Петербург, Брянская, Орловская, Челябинская области.

Как было отмечено на встрече, еще одним шагом в развитии партнерства станет открытие отделения посольства РФ в Гомеле.

Владимир Ваньке подчеркнул: открытие отделения поможет решать различные вопросы по многим направлениям, будет способствовать в том числе продвижению совместных интересов Союзного государства.