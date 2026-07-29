Любите путешествовать по родной стране, знаете секретные локации и умеете составлять крутые гиды? Время показать свой талант всей Беларуси и забрать классные призы!

РОО «Белая Русь» при поддержке Национального агентства по туризму объявляет о старте конкурса на лучший туристический маршрут!

Что нужно сделать?



Разработать готовый 1-2-дневный маршрут по Беларуси (локальный, региональный или на всю страну). Приветствуются необычные локации, интерактивы, мастер-классы, элементы этно-, пром- и семейного туризма!

Главный приз — семейный тур выходного дня!



Также финалистов ждут денежные премии, ценные подарки и победы в специальных номинациях («Маршрут памяти и славы», «Жемчужина малой Родины» и др.). А лучшие гиды попадут в официальный печатный сборник!

Прием заявок стартует 3 августа

Как принять участие и где узнать подробности?

Вся подробная информация о конкурсе размещена на главной странице нашего сайта

Полный текст Положения вы можете легко скачать — просто кликните по названию проекта «Открывай Беларусь с Белой Русью» на главной странице!