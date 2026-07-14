Готовность техники, наличие квалифицированных кадров и системный подход в ходе уборочной кампании позволили сельчанам в оптимальные сроки завершить жатву озимого ячменя и перейти на не менее важную культуру – озимый рапс. Директор сельхозпредприятия Сергей Дрозд и агроном Владий Кочетов отмечают, что на уборку «черного золота» полей вышли 6 экипажей, среди которых три – семейные. Это яркий пример преемственности поколений и уважения к сельскохозяйственному труду у молодого поколения. Опытные аграрии Владимир Климов и Владимир Чернявский плечом к плечу работают с сыновьями. Уже шестой сезон ведут битву за урожай супруги Дмитрий и Татьяна Барановы. Татьяну по праву можно назвать королевой полей: она мастерски управляет мощной современной техникой, при необходимости заменяя супруга.

Под озимый рапс на предприятии отведено 750 га, при благоприятных погодных условиях жатву рапса планируют провести в течение 10 дней и получить достойный урожай.

Сергей Дрозд уверен, что серьезная подготовка к уборочной – хороший задел для ее качественного проведения. Также выражает благодарность руководству и коллективу головного предприятия – ОАО «Гомсельмаш» за всестороннюю помощь и поддержку в проведении жатвы-2026.

Наталья Логунова

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