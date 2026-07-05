21 июня в Брестской крепости дали старт юбилейному, пятому сезону культурно-образовательного проекта «Поезд Памяти». А 4 июля в Минском дворце детей и молодежи состоялось его торжественное закрытие. За две недели путешествия 200 школьников из 18 стран со всего мира проехали тысячи километров по городам Беларуси и России. Вместе с ними весь маршрут прошла и ученица Коммунаровской школы Полина Щукина.

В этом году «Поезд Памяти» охватил восемь городов Беларуси и пять России: Брест, Гродно, Могилев, Витебск, Полоцк, Гомель, Жлобин, Минск, Санкт-Петербург, Великий Новгород, Архангельск, Ярославль и Москва. За плечами участников – тысячи километров дорог, десятки экскурсий, мемориальных церемоний и встреч.

Одна из главных целей проекта – сохранение исторической памяти, патриотическое воспитание молодежи и знакомство с памятными местами Беларуси и России. И маршрут был выстроен так, чтобы каждый город открывал молодежи новые страницы общей истории. Ребята побывали в Брестской крепости, где в День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны для них воссоздали эпизоды первых часов войны. Посетили Хатынь и Курган Славы, мемориал «Детям – жертвам войны» в Красном Береге, «Урочище Пески» в Полоцке, Пискаревское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге и Могилу Неизвестного Солдата в Москве.

Однако две недели в пути – это не только мемориалы и экскурсии. Это ежедневное общение, обмен историями, сотни совместных фотографий. Как отметил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев, организаторы опасались, что на долгих перегонах у ребят наступит эмоциональный спад. Но получилось наоборот: энергия ребят не угасала, а вовлеченность в проект лишь росла.

«Мы хотели показать наше общее прошлое, чтобы объединить вас в настоящем и вместе строить будущее. За эти две недели вы победили и пространство, и время», – обратился Константин Косачев к участникам на церемонии закрытия. По его словам, главный результат проекта в том, что ребята пережили все это вместе – и теперь на них лежит особая ответственность: передавать дальше то, что они увидели, услышали и прочувствовали.

Член Постоянной комиссии Совета Республики Александр Лукьянов добавил: «Несмотря на то, что стран-участниц в этом году больше, ребята все равно с первого дня стали одной большой командой». Он подчеркнул, что каждый участник был хорошо погружен не только в контекст общей истории Великой Отечественной войны, но и в историю своего родного региона и подвига своей семьи – именно это ключ к сохранению исторической памяти.

Церемония закрытия в Минском дворце детей и молодежи началась с показа фильма о путешествии. За официальной частью последовали концерт, интерактивы и прощальные объятия.

«С самого начала я знала, что это возможность прикоснуться к истории, вспомнить тех, кто отдал жизнь ради нашего будущего, – делится Полина Щукина. – Каждая остановка на маршруте была по-своему значима. Особенно мне запомнились Санкт-Петербург своей невероятной красотой, Гродно – теплом и уютом, Ярославль – древней историей и особым духом».

Как отметила учащаяся Коммунаровской школы, «Поезд Памяти» стал местом встречи с замечательными людьми разных национальностей, которые разделяют ее взгляды и для которых память о Великой Победе – не пустые слова. «Я вернулась домой с новым пониманием того, как важно помнить прошлое и хранить историю. У меня осталось море теплых впечатлений, эмоций и воспоминаний, которые я пронесу через всю жизнь», – подытожила Полина.



Елизавета Малая

Фото из архива Полины Щукиной