В закрома Будакошелевщины тысячу тонн зерновых доставил водитель КСУП «Кривск» Александр Чаянков. Поздравить агрария приехал глава района Валентин Ундруль, первый заместитель председателя – начальник управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Александр Ковалев, председатель районной профсоюзной организации работников АПК Валентина Ксензова, руководство сельхозпредприятия.

Валентин Антонович поблагодарил Александра Чаянкова за нелегкий труд, достойную качественную работу и пожелал ему счастья, крепкого здоровья, достатка, мира и добра. Председатель райисполкома повязал аграрию ленту «Лидер жатвы-2026» и от районного исполнительного комитета вручил диплом и денежный сертификат.

Со словами признательности к герою уборочной страды обратились Александр Ковалев, директор КСУП Кривск» Александр Калыхан, Валентина Ксензова и вручили аграрию денежные сертификаты.

Татьяна Титоренко