Первая в истории церемония инаугурации Президента Беларуси состоялась 20 июля 1994 года. Ровно 32 года назад Александр Лукашенко в качестве всенародно избранного главы государства принес присягу в Овальном зале Дома правительства, сообщает БЕЛТА.

После сложной борьбы с пятью другими кандидатами 10 июля 1994 года Александр Лукашенко был избран Президентом Республики Беларусь, получив поддержку во втором туре 80,3% принявших участие в голосовании граждан. Первые годы президентства полностью были посвящены выполнению главного обещания, данного избирателям, — отвести страну от пропасти.

Во вступительной речи в связи с принятием присяги Александр Лукашенко отметил, что первый всенародно избранный глава белорусского государства должен постоянно ощущать свою связь с простыми людьми, чьим трудом держится белорусская земля. Пообещав тогда, более трех десятков лет назад, что эта связь никогда не нарушится, глава государства остается верен своим принципам по сей день.

Состоявшиеся в 1994 году выборы были связаны с большими надеждами. Белорусы хотели стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Обнищание народа, гиперинфляция и дефицит товаров, коррупция, вездесущие бандитизм и рэкет — все это требовало немедленных и решительных действий. Состоявшиеся в 1994 году выборы были связаны с большими надеждами. Белорусы хотели стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Обнищание народа, гиперинфляция и дефицит товаров, коррупция, вездесущие бандитизм и рэкет — все это требовало немедленных и решительных действий.

Очередь в магазине в Браславе в 6.30 утра, 1990 год

Очередь в коммерческий магазин в Минске, 1990 год

Дефицит бензина в Беларуси, 1993 год

Глава государства обращал внимание, что выход из экономического кризиса невозможен без единой воли и совместного труда всего белорусского народа.

«Главное богатство Беларуси — наш народ. Важнейшая задача всех представителей власти, в том числе Президента, — обеспечить ему достойную жизнь», — обещал и выполнил Александр Лукашенко.

В день инаугурации также подчеркивалось, что всенародно избранный Президент будет гарантом белорусской государственности, реализуя задачу «хранить сегодняшнее наше достояние, оберегать целостность Беларуси». В день инаугурации также подчеркивалось, что всенародно избранный Президент будет гарантом белорусской государственности, реализуя задачу «хранить сегодняшнее наше достояние, оберегать целостность Беларуси».

Несмотря на внешнее давление и глобальные вызовы, и спустя более чем три десятилетия Беларусь сохраняет суверенитет и мир. Стремление оправдать возложенные народом ожидания остается политическим кредо Александра Лукашенко.