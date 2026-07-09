Наша невероятная семья Волк из Мозырского района представляет Гомельскую область на грандиозном финале республиканского семейного сельскохозяйственного проекта «Властелин села»! Соревнования пройдут с 9 по 11 июля на базе академгородка БГСХА в Горках. Борьба будет жаркой, ведь здесь соберутся лучшие молодые семьи со всей страны!





В течение всего дня нашим участникам предстоит пройти целый ряд сложнейших и увлекательных испытаний. Начнется всё с презентации каравая собственного приготовления на конкурсе «Хлеб — всему голова», после чего в испытании «Добро пожаловать к нам» семья отразит традиции и образ в тематике Года белорусской женщины через оформление подворья. Кулинарный поединок «Драники на колоде» проверит их навыки совместной работы, а динамичная «Сельская эстафета» объединит серию скоростных спортивных этапов. Не обойдется и без личных зачетов, где главы семей сразятся на скорость в конкурсе «Косцы», а их супруги создадут праздничные украшения в испытании «Купальский венок».

Молодежь Гомельщины, давайте ВМЕСТЕ поддержим семью Волк и покажем нашу с вами энергию и мощную поддержку!

Давайте покажем, как мы умеем ГОЛОСОВАТЬ ЗА СВОИХ! Голосование ещё идет!